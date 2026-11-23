Imagen de presentación del documental 'Dépor, voa' RCDEPORTIVO

El documental ‘Dépor, voa’ podrá verse en los cines de A Coruña. La producción audiovisual sobre el último ascenso del Deportivo a Primera División ya aparece en la cartelera de la página web de Cines Cantones, en el apartado de los próximos estrenos, donde figura el 25 de diciembre como fecha de lanzamiento, a pesar de que el club coruñés todavía no ha hecho oficial cuándo saldrá a la luz.

El Deportivo presentó el pasado domingo 15 de noviembre el tráiler, que permitió conocer algunas de las escenas que formarán parte del documental que despertó gran expectación entre la afición deportivista. La pieza forma parte de los actos conmemorativos del 120 aniversario de la entidad herculina y estará dividida en dos capítulos, haciendo un recorrido que comenzará en el tramo decisivo de la pasada temporada, cuando el equipo afrontaba el desafío de volver a la máxima categoría del fútbol español. Además, también se adentrará en los acontecimientos que marcaron los meses posteriores al ascenso, como el futuro de Yeremay Hernández o la planificación deportiva de cara al regreso a la élite con las conversaciones con Aubameyang antes de su fichaje como uno de los principales focos de atención. “Están aquí todos pendientes de si me vas a vender”, comenta el futbolista canario en una de las imágenes del avance durante una escena en la que Massimo Benassi le responde: “¡Que pongan la pasta!”.

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Por otro lado, el documental también trata la situación de la excapitana del Deportivo, Cris Martínez, y cómo vivió el proceso en el que tuvo que compatibilizar la maternidad con el club.

Más allá de lo ocurrido sobre el terreno de juego, el documental busca mostrar toda esa parte que no se ve de una temporada histórica y de los meses de trabajo que permitieron sentar las bases del nuevo proyecto blanquiazul en Primera División.