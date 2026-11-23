Jugadores de Portugalete en un partido de esta temporada

El Deportivo se enfrentará al Portugalete en la segunda ronda de la Copa del Rey. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este lunes en Las Rozas, en el que los 56 equipos supervivientes de la primera eliminatoria volvieron a entrar en el bombo para tratar de continuar su camino, sean cuales sean las aspiraciones para la vigente edición.

El conjunto vasco juega esta temporada en el grupo I de la cuarta categoría junto a los equipos gallegos del Bergantiños, Compostela, Ourense, Coruxo y Arosa.

Como viene siendo habitual, la eliminatoria se disputará a partido único la próxima semana. Será el encuentro que estrene el mes de diciembre para el Dépor, que espera ahora a conocer el día y la hora del encuentro. La lógica dice que el miércoles 2 es el más probable, ya que el conjunto blanquiazul juega esta próxima jornada ante el Barça el domingo 29 (16.15 horas) y viaja la siguiente a Santander para enfrentarse al Racing el sábado 5 a las 14.00 horas.

Un muro que no permite confianzas

Después de diferentes cambios a lo largo de las últimas décadas, la RFEF parece haber encontrado un formato para la Copa que permite agradar a la mayoría, aunque la felicidad nunca sea unánime. Esta es la octava edición desde que en la 2019-20 se ampliara el número de participantes para dar más peso a las categorías autonómicas y se permitiera que los equipos que juegan la Supercopa de España estuvieran exentos las primeras rondas.

Y a pesar del buen sabor de boca que dejó la última participación del Dépor el curso pasado, lo cierto es que para el equipo blanquiazul no ha dejado demasiadas alegrías recientemente con este nuevo reparto del torneo del KO. De hecho, bien harían en no confiarse Antonio Hidalgo y los suyos, ya que, precisamente con el técnico catalán a los mandos, el club coruñés fue capaz de superar esta segunda eliminatoria por primera y única vez hasta el momento.

Siete participaciones y seis eliminaciones sin ir más allá del segundo escalón, en varias ocasiones ante rivales de inferior categoría como es el caso del Portugalete. Porque si bien es cierto que el Dépor ha participado desde el barro en varias ocasiones en este nuevo formato, también ha sido apeado en otras tantas en campos en los que probablemente podría haber hecho más.

Empezando por la temporada del estreno. En la 2019-20, Fernando Vázquez tenía las manos llenas tratando de revivir a un equipo que se iba de cabeza a Segunda B. La reacción llegó durante un gran mes de enero en el que el único borrón fue la eliminación en las pistas del Helmántico ante Unionistas, que competía en la categoría de bronce. El encuentro terminó con 1-1 gracias a un tanto de Borja Valle, pero el conjunto charro salió vencedor en la tanda de penaltis. El último fiasco de esta índole fue también con el cuadro coruñés en la categoría de plata, hace dos campañas, cuando un Dépor dirigido por Gilsanz cayó en O Couto ante el Ourense CF de Primera RFEF (0-1). La tercera fue frente al Guijuelo de Segunda RFEF cuando el Dépor, con Óscar Cano al frente, estaba en la tercera categoría y no pasó de la primera ronda.

Con dignidad

No le fue mejor contra rivales que estaban por encima, pero lo cierto es que compitió siempre y se fue siempre cayendo por la mínima. Fue el caso del duelo con el Alavés en Riazor en la 2020-21 (0-1), el buen partido ante un Osasuna de Primera en la 2021-22 (1-2) y el adiós en la prórroga contra el Tenerife en la 2023-24 (2-3).

Este buen rendimiento se mantuvo también el curso pasado, ya en rondas más avanzadas, cuando además de eliminar al Mallorca (1-0), compitió hasta el final contra el Atlético de Madrid, que solo pudo triunfar en Riazor gracias a un magistral lanzamiento de falta de Griezmann (0-1). l