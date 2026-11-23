Ximo Navarro conduce el balón durante el Auriense-Dépor, correspondiente a la primera ronda de Copa Fernando Fernandez

El Deportivo ya conoce el horario de su segundo compromiso en la Copa del Rey. El conjunto blanquiazul visitará al Portugalete el miércoles 2 de diciembre, a las 19.00 horas, en el campo de La Florida. La eliminatoria, correspondiente a la segunda ronda y a partido único, será retransmitida por Movistar+.

La cita copera quedará encajada entre dos compromisos ligueros de las jornadas 14 y 15. El Dépor recibirá al Barcelona este domingo 29 de noviembre, a las 16.15 horas, en Riazor, y visitará al Racing de Santander el sábado 5 de diciembre, a las 14.00 horas. De esta forma, dispondrá de tres días de descanso entre el encuentro ante los azulgranas y el de Portugalete, mientras que tendrá solo dos días completos entre la Copa y su siguiente salida liguera.

¿Quién es el Portugalete, rival del Deportivo en Copa del Rey? Más información

El Portugalete milita en el grupo I de Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español. El conjunto vizcaíno ocupa actualmente la sexta posición, con 19 puntos en doce jornadas, fruto de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Está igualado a puntos con el Bergantiños, quinto clasificado marcando el límite de la zona de playoff, y se encuentra a diez del líder, el Sestao River.

El Portugalete, presidido por Eduardo Rivacoba, accedió a esta segunda ronda tras eliminar al Real Unión en la tanda de penaltis (4-1), después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario. Por su parte, el Dépor llega a esta segunda ronda después de haber superado al Auriense en O Couto en la primera ronda (0-3).