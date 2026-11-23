Alavés-Dépor Fernando Fernandez

El calendario del Deportivo para la recta final de 2026 se va perfilando después de que LaLiga publicase este lunes los horarios de la jornada 14, la penúltima antes del parón navideño. El conjunto blanquiazul terminará con dos encuentros seguidos en Riazor, el primero un Dépor-Athletic Club que se disputará el próximo domingo 13 de diciembre a las 16.15 horas.

Será otro de esos partidos especiales del regreso a la máxima categoría, donde el estadio herculino volverá a vivir uno de esos duelos históricos que llevaba tiempo sin disfrutar. El partido llegará para Antonio Hidalgo después de dos partidos consecutivos a domicilio, la primera ronda de Copa con la que inaugurará diciembre y la visita al Racing de Santander para la decimotercera fecha de Primera División.

De esta forma, el único horario pendiente antes de las vacaciones es el del Dépor-Real Madrid de la jornada 15, que se disputará en el fin de semana del 19 y el 20 de diciembre

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