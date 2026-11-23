El Deportivo se enfrentará al Portugalete en la Copa del Rey, una cita que el club vizcaíno espera vivir como otra de las grandes noches de su historia reciente. “Después del Athletic, el Dépor nos hacía una ilusión tremenda”, reconoce Eduardo Rivacoba, presidente de la entidad desde 2014. Durante su mandato, el equipo ha logrado tres ascensos y ha recibido en La Florida a rivales de Primera como el Betis, el Levante y el Alavés. Rivacoba repasa la expectación que ha despertado el sorteo, la previsión de entradas, el momento deportivo del Portu y la especial conexión que siente con la sociedad gallega.

¿Cómo vivieron el sorteo y qué pensaron cuando salió el nombre del Deportivo?

Hemos organizado un evento un poquito especial para ver todos juntos el sorteo de la Copa del Rey: junta directiva, Ayuntamiento, cuerpo técnico, plantilla, socios y aficionados. Nos hemos reunido en el hotel más emblemático de Portugalete, que es el Puente Colgante Boutique Hotel. Allí hemos disfrutado del sorteo. Y la palabra disfrutar, nunca mejor dicha, porque la suerte que hemos tenido ha sido muy bien recibida. Nosotros no somos normalmente un club con mucha suerte en este tipo de sorteos, pero estamos encantados porque era un equipo al que queríamos. Evidentemente, el Athletic es el Athletic en Vizcaya, pero después del Athletic, la verdad es que el Dépor nos hace una ilusión tremenda. Por una parte, en el aspecto deportivo, todos entendemos que el Deportivo es un histórico. La gente de mi generación ha convivido con el SuperDépor y con toda aquella amalgama de grandes jugadores, entrenadores y presidentes que hicieron tantas cosas buenas para el fútbol, llegando a competir con el Real Madrid y el Barcelona. Después de ese pequeño lapsus que ha tenido en Segunda División y del ascenso del año pasado, ha vuelto a rememorar y a reverdecer su leyenda y su historia. Todos podemos dar por hecho que ahora es uno de los clubes más atractivos de Primera División y el equipo revelación. Por otro lado, en el aspecto sociológico, estamos encantados porque la sociedad gallega es una sociedad con la que nos encontramos muy a gusto y con la que creo que hemos maridado muy bien históricamente. Hubo en su día una serie de familias gallegas que emigraron y vinieron a Euskadi. Ese maridaje hace que hayan nacido aquí y que ahora mismo sean parte de Euskadi, aunque sigan siendo gallegos, porque así debe ser; pero también se sienten parte de Euskadi.

¿Qué expectación se ha generado en Portugalete y cómo va a funcionar la venta de las entradas?

Nosotros tenemos un tope que son los 3.100-3.150, depende de la grada que nos terminen de instalar, que nos están ofertando. Evidentemente, espero que se llenen las 3.150 entradas. En el entorno inmediato del club, entre socios, abonados, patrocinadores y familia del fútbol base, somos unos 2.100, con lo cual quedarán otras 1.000 entradas a la venta y a disposición de los aficionados, tanto del Portu como del Deportivo.

El Deportivo se enfrentará al Portugalete en la segunda ronda de la Copa del Rey Más información

¿Cuándo se sabrá cómo se pueden conseguir las entradas para que lo sepa la gente de A Coruña?

Estamos haciendo todo lo posible para que mañana puedan estar a la venta. Estoy a expensas de la imprenta, que está trabajando a destajo. Lo anunciaremos en las redes sociales. Si no es por la mañana, será a primera hora de la tarde. Pero mañana vamos a tener entradas a la venta ya en las oficinas del club.

¿Qué recuerdo tienes de la época dorada de Deportivo?

Me acuerdo de la final de la Copa del Rey que ganó en el campo del Real Madrid. Me acuerdo del penalti del Valencia al Dépor que le privó del título de Liga. Y luego, coincidencias de la vida, a través de la empresa Iberdrola he trabajado año y medio en Brasil. Un día estábamos comiendo mis compañeros y yo en un restaurante allí y un compañero me dijo: “Mira, acaba de entrar Bebeto”. Entraba con su esposa, su aita y creo que dos hijos. Estoy hablando de la época del SuperDépor, posterior al Mundial de Estados Unidos. Nos acercamos a hablar con él. ¡Majísimo! Y le dijimos que éramos del Athletic, porque no íbamos a ir con el estandarte del Portu, y empezamos a hablar del SuperDépor. Y recuerdo que me dijo una frase: “Sí, mucho SuperDépor, pero el peso de la historia de los clubes es el que es. Porque somos mejor plantilla que la del Athletic, pero vamos a San Mamés y nos ganáis”. Nos sentamos con ellos a tomar una sobremesa. Fue majísimo, educadísimo. Y te estoy diciendo que era Bebeto el del SuperDépor, no el que ya tenía cuarenta y tantos años. Todas esas anécdotas hacen que tengamos un sentimiento muy bonito de cara a esta eliminatoria. Para nosotros es muy importante que todo trascienda de una manera deportiva, no solamente dentro del terreno de juego, sino también fuera. Creo que con el Dépor se van a dar todas las circunstancias positivas para que así sea.

Queremos que la persona de A Coruña que venga aquí salga hablando bien de Portugalete

¿Cuánta guerra cree que le puede dar el Portugalete al Dépor? ¿Hay posibilidades de dar la sorpresa?

De eso te puedo hablar menos, para eso mejor los entrenadores. Lo que sí te puedo decir es que probablemente le dirán al entrenador del Deportivo: “Cuidado, que en el Portu no son mancos”. La verdad es que el Portu es un equipo correoso, pero evidentemente las diferencias de categoría son excesivas. Todos entendemos que, si hay un deporte en el que se pueden dar sorpresas, ese es el fútbol. Pero la verdad es que el porcentaje de probabilidades de que eso ocurra es muy bajo.

¿Hay algún vínculo directo en la plantilla, el cuerpo técnico o la junta directiva con el Deportivo?

No, que yo sepa. Porque hace ya tres años optamos por hacer un proyecto de la tierra y joven, promocionando a gente de categorías inferiores. Todos nuestros jugadores son de Euskadi, la media de edad es de 23 años y ocho meses y todos los jugadores provienen de equipos vascos. Algunos vienen de Segunda Federación, como el Sestao o el Eibar B, y otros de Tercera, como el propio Portugalete al que ascendimos este verano, el Derio o el Lagun Onak.

El porcentaje de posibilidades de dar la sorpresa es muy bajo

¿Con qué club se va a encontrar el aficionado del Dépor?

En el fútbol base hemos tenido un crecimiento en el que hemos pasado en ocho años de tener 280 niños a tener ahora casi 600 niños y niñas, que juegan en 36 equipos, siete de ellos de fútbol femenino, por el que estamos haciendo una apuesta muy interesante. A partir de ahí, es un club muy social y muy sociable. Creo que las dos palabras le vienen bien a nuestra masa social, que es muy veterana y, por lo tanto, muy respetuosa. También te digo que es muy sociable porque una de las cosas en las que estamos haciendo mucho esfuerzo es en las causas sociales. Estamos trabajando con entidades sociales, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro que dan cobertura a iniciativas para los menos favorecidos de la sociedad. Como máximo responsable, lo que quiero es repetir lo que hemos conseguido siempre: que la persona de A Coruña que venga aquí salga de Portugalete hablando bien de Portugalete, de los portugalujos, de las portugalujas y de la noble villa de Portugalete. Por cierto, tiene cosas que ver. Por ejemplo, tenemos un paseo marítimo muy bonito.

¿Qué supone para usted, después de tantos años como presidente, vivir otra eliminatoria de Copa contra un equipo de Primera?

Nosotros llevamos doce años en el club. El club tiene 117 años de historia y en 105 años solamente había ascendido una vez a Segunda. Nosotros, en doce años, hemos ascendido tres veces y, por lo tanto, tenemos unos logros deportivos relevantes. En la Copa del Rey, esta directiva ha disputado cuatro veces la competición en esos doce años y en las cuatro hemos pasado la primera eliminatoria: tres contra equipos de Segunda División y la otra, el otro día, contra el Real Unión, de Primera Federación. Eso nos ha permitido traer a Portugalete a cuatro equipos de Primera División: el Betis, el Levante, el Alavés y ahora el Deportivo de A Coruña. Para nosotros, este es un momento que ya tomamos como nuestro, como algo especial, a la altura de los partidos que hemos jugado de ascenso a Segunda RFEF. Hace que sean unos días muy intensos antes del partido y que el día del encuentro sea muy bonito en la localidad. Animo a todos los gallegos a que no solamente vengan al partido, sino que vengan antes y disfruten durante el día de lo que es la noble villa de Portugalete.