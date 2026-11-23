Orden y Talento vuelve en directo para analizar el Alavés 3-1 Dépor del pasado sábado en Mendizorroza. Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema repasan el pobre encuentro del equipo blanquiazul, que sumó una derrota que corta definitivamente el despegue que parecía llegar tras el triunfo de Osasuna.

Repasamos también el emparejamiento de Copa del Rey ante el Portugalete y, por supuesto, ponemos las notas de los jugadores para seguir con nuestra clasificación individual de la temporada.