Marc Casadó, centrocampista del Dépor, pugna con Toni Martínez, delantero del Alavés Fernando Fernández

Ir a Mendizorroza y pretender ganar al Alavés en aquello en lo que es mejor, en los duelos, el juego directo y la capacidad para convertir cada balón dividido en una amenaza, puede ser un ejercicio de valentía o de irresponsabilidad. La frontera entre ambas cosas es fina. Antonio Hidalgo eligió otro camino. Apostó por acumular centrocampistas, tener el balón y tratar de esquivar una batalla en la que el conjunto vitoriano suele sentirse especialmente cómodo. Sobre el papel, tenía sentido. Pero el césped dictó sentencia e hizo saltar la pizarra por los aires. Como también les pasó a algunos futbolistas del Deportivo, que salieron malparados de los choques con los delanteros alavesistas. Además, el 1-0 llegó demasiado pronto para que el plan tuviese tiempo de asentarse.

Antonio Hidalgo presentó un centro del campo con Marc Casadó, Mario Soriano y Riki. Una apuesta para ganarle la posesión al Alavés y reducir la influencia de su juego directo, especialmente incómodo ante una pareja como la formada por Lucas Boyé y Toni Martínez. La contrapartida fue prescindir de Bil Nsongo, el único delantero de la plantilla capacitado para ofrecer una referencia física, bajar balones y competir en ese cuerpo a cuerpo. El 1-0 tan temprano complicó todavía más el planteamiento. A partir de ahí, cada balón que aterrizaba cerca de los atacantes alavesistas parecía una derrota anticipada para el Dépor.

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Lucas Boyé fue el gran exponente de esa superioridad. Elegido MVP, firmó un gol y una asistencia, aunque su influencia fue mucho más allá de las acciones que terminaron en el marcador. Disparó seis veces, cuatro de ellas entre los tres palos, y ganó dos de sus tres duelos aéreos contabilizados. Una estadística que incluso se queda corta para explicar su partido, ya que su superioridad fue tan evidente que incluso provocó que los proveedores de datos no contabilizasen como duelos algunos balones en largo que bajó con una facilidad pasmosa. Los defensas blanquiazules sí pensaban que estaban ante una disputa, pero el delantero las desactivó antes de que llegasen a convertirse en una. De hecho, Lucas Noubi chocó una y otra vez contra el argentino, que encontró soluciones permanentes para su equipo. No se limitó a ser el receptor de envíos en largo. También supo darles sentido, descargar hacia los compañeros y permitir que el Alavés avanzase sin necesidad de elaborar demasiado.

Toni Martínez fue su fiel escudero. Tres disparos y cuatro duelos aéreos ganados de cinco para completar una pareja que convirtió cada envío en una oportunidad para incomodar al Dépor. Dos delanteros de presencia, inamovibles y capaces de hacer que cualquier defensa tenga que elegir entre anticipar, con el riesgo de quedar vendido, o esperar el contacto y exponerse a perderlo. El Alavés encontró un filón para ganar metros, girar al rival y llevarlo hacia su área con muy poco.

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Y todavía quedaba Mariano Díaz. El Alavés incorporó al tramo final otro delantero de características distintas, pero con una capacidad similar para hacerse fuerte en el contacto y proteger la posición. A estas alturas de su carrera, el ex del Real Madrid ofrece menos amenaza por explosividad al espacio y más por su oficio para perfilarse, fijar al defensor y competir cada balón. El Deportivo tuvo que lidiar con tres referencias distintas, pero complementarias, mientras el conjunto local encontraba también en las segundas jugadas una manera de prolongar sus ataques.

La otra cara estuvo en un Dépor sin apenas presencia en campo contrario. La apuesta por el centrocampismo pretendía quitarle el balón al Alavés, bajar el ritmo y avanzar con el equipo junto. No funcionó. Y cuando ese mecanismo se atasca, aparece una necesidad habitual en el fútbol. Levantar la cabeza, mirar lejos y buscar una salida. Cuando el rival aprieta, el balón largo deja de ser una elección y se convierte en un recurso para escapar de la presión. El problema es que el Deportivo no tenía a nadie capaz de disputar esos envíos con garantías ante los tres centrales alavesistas.

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El Alavés acumuló 29 toques en el área contraria, por apenas diez del Dépor. También completó 37 de sus 67 balones largos, un 58% de acierto, un porcentaje especialmente elevado en un recurso en el que los defensores suelen partir con ventaja. El Dépor se quedó en 24 de 58, un 41%. En la primera parte, sin Bil, apenas conectó diez de 27 (37%). La segunda mejoró ligeramente con la entrada del camerunés, hasta los 14 de 31 (45%), aunque el cambio no alteró por completo la dinámica.

Bil Nsongo, suplente por segunda vez en la temporada después de regresar de la convocatoria con Camerún, salió reforzado del partido, a pesar de contar con pocos minutos. Su ausencia resonó más en el equipo de lo que Hidalgo habría deseado. Su trabajo en la presión y, sobre todo, su capacidad para descargar balones permite que los futbolistas cercanos puedan jugar más cómodos. Es un punto de apoyo que facilita la vida a los demás. Su entrada también liberó ligeramente a Aubameyang, que pudo recibir más e incluso tuvo una ocasión clara en un centro de Adama. El gabonés, todavía falto de ritmo y en su primer partido completo desde la lesión, había pasado demasiado tiempo aislado. También Yeremay pasó desapercibido y solo pudo encontrar espacios en una ocasión, a la espalda de la defensa. De hecho, el gol blanquiazul nació de una de esas situaciones, con Noubi encontrando la carrera de Aubameyang.

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El Deportivo necesita ser un equipo dominador, capaz de controlar y amasar el juego, para prescindir de una referencia como Bil. Cuando no consigue imponer ese escenario, necesita alguna alternativa para salir de la presión y ganar metros. Hidalgo quiso evitar la batalla física y terminó perdiéndola. El centro del campo que debía proteger al Dépor del juego directo acabó dejándolo sin respuesta ante él.