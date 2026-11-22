De izquierda a derecha: Amatucci, Giménez, Noubi y Leo Román se lamentan tras recibir el tercer gol del Alavés en Mendizorroza Fernando Fernández

El Deportivo de Antonio Hidalgo ha hecho de su capacidad para mantenerse con vida una de sus señas de identidad. El conjunto coruñés puede verse superado o encontrarse con un marcador adverso, pero rara vez se desconecta. La derrota del sábado en Mendizorroza (3-1) puso fin a una racha de más de ocho meses sin perder por dos goles de diferencia. Fueron 26 partidos oficiales consecutivos en los que el conjunto blanquiazul evitó ese desenlace. La racha terminó ante un Alavés muy superior, aunque la falta de puntería de los locales y Leo Román evitaron un resultado más abultado.

“Con el penalti parado de Leo Román seguíamos dentro del partido”, reconoció Hidalgo después del encuentro. El entrenador describió así una de las constantes de su equipo, aunque esta vez acompañó esa lectura con una autocrítica contundente. “Con ese nivel de intensidad y de competitividad, en esta categoría no nos da”, advirtió el de Granollers.

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El tercer tanto local, obra de Denis Suárez en el minuto 90, estableció una diferencia de dos goles que no se producía desde el pasado 8 de marzo, cuando el Granada se impuso por 0-2 en Riazor con goles de José Arnaiz y Jorge Pascual. Desde entonces, el Dépor había disputado 26 encuentros oficiales entre Liga y Copa del Rey sin volver a perder por más de un tanto. En los 60 partidos oficiales de Hidalgo al frente del Dépor, solo había sufrido cinco derrotas de ese tipo antes de visitar Vitoria. La primera fue el 3-0 del Málaga en La Rosaleda, en la jornada 9 de la pasada temporada en Segunda, con un Chupete en estado de gracia. Después llegaron el 1-3 del Castellón y el 0-3 de la Real Sociedad B, ambos consecutivos en Riazor. En la segunda vuelta cayeron el 2-0 en Castellón y el mencionado 0-2 frente al Granada. El Alavés se convirtió en el sexto equipo capaz de derrotarlo por esa diferencia.

La capacidad para no abandonar los encuentros ya había llamado la atención en su aterrizaje en Primera. El Dépor encontraba una de sus virtudes en esa resistencia para mantenerse vivo incluso cuando el rival imponía sus condiciones. Hidalgo había resumido esa filosofía antes del ascenso. “Esto va de estar vivos siempre. De estar vivos en la pelea por todo”, dijo en mayo, antes de subir a la máxima categoría.

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En Anoeta ofreció una de las mejores demostraciones de ese carácter. La Real Sociedad llegó a situarse con un 3-0, pero el Dépor reaccionó, mejoró, marcó dos goles y rozó el empate. Hidalgo consideró después que su equipo había merecido al menos un punto, pero la expulsión de Amatucci frenó una remontada que había llegado a parecer posible.

El peor momento

Pero esa resistencia convive ahora con un momento de preocupación. El Deportivo atraviesa su peor tramo de la temporada, tanto por resultados como, sobre todo, por sensaciones. En las nueve últimas jornadas solo ha conseguido una victoria, ha empatado cuatro partidos y ha perdido otros cuatro. Ha sumado 7 puntos de 27 posibles. El empate sin goles ante el Espanyol (0-0) y, especialmente, la derrota en Vitoria (3-1) han sido sus dos actuaciones más flojas del curso. El conjunto coruñés ha perdido fluidez, control y amenaza en campo contrario.

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En este sentido, Antonio Hidalgo no escondió su enfado después de caer derrotado en Mendizorroza. “Nos tenemos que mirar muy adentro para saber que hay que elevar el nivel de competitividad y de exigencia. Tenemos que ser conscientes de la necesidad de sumar siempre, cada semana”, reclamó el míster blanquiazul, que reiteró su pesar más allá de la forma de perder: “Hay derrotas y derrotas, pero siempre que pierdo estoy disgustado. Hemos perdido con una sensación fea y cuando perdemos estamos siempre jodidos”.

La racha de 26 partidos sin perder por más de un gol terminó en la visita a Vitoria. El Deportivo encajó la sexta derrota de ese tipo en los 60 encuentros oficiales de Hidalgo como técnico blanquiazul, pero la estadística ha quedado en un segundo plano ante la urgencia de recuperar el pulso competitivo. Además, el calendario tampoco concede tregua. El próximo visitante en Riazor será el Barcelona, líder lanzado que en esta jornada 13 remontó un 0-2 inicial ante el Villarreal para imponerse por 3-2.

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El conjunto de Hansi Flick suma doce victorias en trece partidos de Liga y solo ha perdido ante el Real Madrid en el Clásico (1-2). Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Cubarsí y compañía amenazan con hurgar en la herida del Deportivo. Además, el Barça ha recuperado poco a poco en las últimas semanas a jugadores importantes como Dani Olmo, Koundé y Frenkie de Jong, entre otros. Al Dépor le espera una prueba mayúscula justo cuando ofrece menos garantías. Para seguir vivo, esta vez necesitará bastante más que resistir.