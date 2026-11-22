Yeremay pelea con Ángel Pérez por un balón en el Alavés-Dépor EFE

Un partido como el que el Dépor perpetró ante el Espanyol antes del parón puede ser un accidente. Un mal día en la oficina que además se solventó con un empate gracias a la resiliencia del grupo. Dos seguidos, con el agravante de tener dos semanas para preparar el plan de la visita a Mendizorroza, empiezan a ser motivo de preocupación. El alivio que había supuesto el triunfo ante Osasuna en Riazor, bastante más apretado de lo que los méritos de unos y otros pusieron sobre el césped, ha vuelto a convertirse en agobio no solo por el punto de seis sumado en las dos últimas jornadas, sino por la sensación de que el equipo blanquiazul se ha encontrado con un muro que, además de a los resultados, empieza a afectarle también al juego.

Porque el conjunto coruñés nunca fue rival para un Alavés cuya última victoria se remontaba a inicios de septiembre. No lo fue al inicio, arrollado por la energía y la necesidad local, no lo fue tampoco durante el transcurso del encuentro, donde la falta de puntería babazorra y la buena actuación de Leo Román bajo palos solo retrasaron lo inevitable.

Como ya sucediera en Cornellá, la producción ofensiva deportivista fue nula como también lo fue en este caso la capacidad para construir jugadas. Y no fue porque el Alavés no diera opciones entre goles concedidos en propia puerta y ocasiones falladas tan claras como es un penalti. No hubo reacción en ningún momento y eso quizá sea lo más preocupante en un grupo que ya empieza a arquear la ceja de Hidalgo: “Con esta intensidad no nos da”. Estos son los cinco apuntes del Alavés-Dépor:

1-Caraja inicial

Entre la buena actuación de Leo Román y el empate final, pasó inadvertida la tardanza del Dépor a la hora de llegar al encuentro con el Espanyol. Pero nadie podrá evitar que después de lo ocurrido el pasado sábado en Vitoria se señale, una vez más, la apatía del equipo blanquiazul a la hora de ser puntual para un encuentro ante un rival directo por la permanencia. El portero balear no pudo repetir heroicidad de primeras ante Ángel Pérez como sí hiciera tras el remate de Santiago hace dos semanas y el conjunto herculino se vio por detrás en el marcador antes de que el cronómetro marcara los dos minutos. Pero es que ya antes, en la primera jugada, el balón había rondado el área blanquiazul en el primer despiste de la tarde.

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Esta es una constante de la temporada. La de que el Deportivo vaya a más en los partidos. Pero normalmente no partía de una posición negativa. A Hidalgo le gusta hacer los partidos largos e intervenir cuando identifica las debilidades del rival y es el momento de ir a por los partidos. Pero todo eso se complica cuando hay que remar a contracorriente porque en las primeras partes directamente no compareces. Entre las desconexiones iniciales y lo poco cómodo que se siente el grupo a la hora de bajar al barro ante equipos que elevan las revoluciones y el contacto, el duelo de Mendizorroza deja bien claro cuáles son los puntos de mejora.

2-Revolución

Por supuesto, el propio Hidalgo tiene su cuota de responsabilidad. Él es el primero en saber cómo están sus jugadores después de verlos día a día. Pero resulta complicado pensar que también lo sea al creer que se le fue la mano con las rotaciones. El técnico deportivista apostó por introducir cinco cambios en el once inicial con respecto al duelo con el Espanyol. Algunos de internacionales que llegaron a última hora, como fue el caso de Giménez; otros, como el de Altimira por Ximo Navarro, de futbolistas que sí estuvieron los 15 días a las órdenes de Hidalgo.

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Demasiados cambios en una plantilla que, a medida que avanzan las jornadas, se está revelando menos profunda de lo que en un principio podía parecer. Al menos en lo que se refiere al aspecto cualitativo. Figuras como las de Angeliño o Asp Jensen apenas están aportando y los movimientos del técnico evidencian cierta urgencia por recuperar y poner a tono a Aubameyang y Marc Casadó. Algo entendible, pero que supone también un peaje mientras recuperan el ritmo, especialmente cuando otros como Yeremay han perdido el fulgor de sus últimas semanas después de la lesión.

3-Desconectando a Mario Soriano

Hace tiempo que los rivales identificaron que Mario Soriano es el motor del Deportivo y diseñan su plan de partido para evitar que el juego pase por sus botas. Lo hicieron ya en Segunda, los técnicos nunca lo ocultaban, pero ahí siempre había una solución, tanto desde lo colectivo como desde lo individual. En Primera, aunque también ha tenido partidos brillantes, el madrileño se está encontrando con grandes problemas para mandar en los encuentros, especialmente cuando Hidalgo no consigue crear el contexto necesario para ofrecerle los espacios desde los que empezar a fluir.

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Por segunda vez esta temporada, la primera fue en la derrota ante el Sevilla en Riazor, Soriano se quedó por debajo de los 50 toques de balón en un encuentro (ha tenido tres actuaciones de más de 100 toques y dos por encima de 75). El conjunto vitoriano consiguió cortar todos los caminos que llevaban al 21, que acabó siendo sustituido a la hora de juego al entender Hidalgo que esa vía, la que debe ser principal para el cuadro coruñés, no llevaba a ninguna parte.

4-La importancia de Bil

Había cierta curiosidad por ver cuál era la primera fórmula del técnico catalán para juntar a Aubameyang y Yeremay en el once. Muchos entendían que ese impulso era sacrificar a Bil Nsongo. Viaje y partidos con su selección y desde luego mucho menos pedigrí que sus dos acompañantes. Pero esa muestra inicial apunta a que prescindir del camerunés quizá no sea la mejor idea. Al menos no mientras Auba y Yere no estén en un estado de forma que les permita decidir partidos por sí solos.

Hay dos opciones para afrontar el fútbol de hoy en día, donde las presiones asfixiantes están a la orden del día. La primera es tener una salida de balón excelsa, tanto por conceptos como por piezas para ejecutarlos. La otra es contar con atacantes capaces de imponerse en los duelos y poner al equipo de cara cuando toca jugar directo. Atacantes como Lucas Boyé o Toni Martínez. Atacantes como Bil Nsongo. Ni Aubameyang ni Yeremay están ahora mismo en ese momento y, lo que es peor, da la sensación de que no lo van a estar incluso cuando recuperen el tono y la inspiración.

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Entrando poco en juego y sin apenas tocar el balón, la mera presencia del 32 permitió liberar al gabonés, jugar más liberado y participar en el juego, escenario que era habitual antes de que tuviera que pasar por el quirófano y sobre el que Hidalgo va a tener que seguir trabajando. No tanto por la figura de Bil en sí misma, que también, sino porque ahora mismo es el único delantero de ese perfil que tiene a su disposición. Y lo necesita.

5-Nervios

No estuvo a la altura de la nefasta puesta en escena, pero el final del encuentro tampoco deja de ser preocupante. Con media hora por delante desde el tanto de Boyé, el equipo no tuvo ningún tipo de respuesta para buscar el empate más allá de las carreras de Adama Traoré contra el mundo.

No hubo ideas para empujar al Alavés hacia su área y hubo mucha precipitación a la hora de buscar la última línea del ataque contra una defensa de tres centrales que estuvo encantada de convertirse en un frontón. El balance, dos remates a portería: una volea de Aubameyang, la única ocasión con cierto peligro, y un inocente disparo de Bil desde fuera del área.