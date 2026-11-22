Altimira calienta antes del partido contra el Espanyol Fernando Fernández

El Deportivo se marchó de Mendizorroza con una derrota después de un partido muy pobre que inevitablemente generó varias preguntas sobre la decisión de los cambios de Antonio Hidalgo. Entre ellas, hay una que hace mirar directamente a la banda derecha, donde ni Adrià Altimira ni David Mella disputaron un solo minuto ante el Alavés después de venir siendo fijos en las últimas semanas.

El catalán había recuperado el puesto en las últimas tres jornadas después de un arranque irregular y completó los 90 minutos frente a Atlético, Osasuna y Espanyol. Pero el pasado sábado no salió del banquillo en el estadio vasco. Además, a diferencia de Mella, no tuvo que marcharse durante el parón de selecciones y estuvo en todas las sesiones a las órdenes del técnico catalán. El de Teo había salido de iniciado también en los tres últimos compromisos ligueros, aunque la semana pasada puso rumbo a Madrid para unirse a la concentración de España sub-21. “Hay jugadores que venían de viajar muchos kilómetros. Entendíamos que era un riesgo grande ponerlos de inicio”, afirmó Hidalgo tras el partido. Mella fue el único de los internacionales que no saltó al verde en Vitoria.

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El entrenador deportivista introdujo cinco modificaciones respecto al encuentro en el RCDE Stadium. Ximo Navarro ocupó el lateral derecho con Luismi Cruz por delante. Durante toda la primera parte, el cuadro coruñés se encontró con serias dificultades para tener continuidad con la pelota, combinar y construir, y se pasó muchos minutos corriendo detrás de un Alavés que había logrado imponer su ritmo y que hacía y deshacía a su antojo.

A pesar de que el marcador llegó igualado al descanso (1-1), la segunda parte invitaba a buscar soluciones y los elegidos para iniciar tras el descanso fueron Adama Traoré y Giménez en sustitución de Ximo y Riki, colocando a Loureiro de lateral derecho. Nada cambió. Bil, Jensen y Amatucci fueron los otros elegidos para salir al césped, pero ninguno tuvo tampoco el impacto deseado.