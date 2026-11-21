Ximo y Alti, en el partido de pretemporada contra el Compostela, podrían formar hoy el ala izquierda del Deportivo en Vitoria Patricia G. Fraga

Tras una jornada soleada, el fresquillo otoñal acompañó la llegada del Deportivo a Vitoria, donde a la intempestiva hora (14.00) del partido contra el Alavés se anuncia cielo gris y lluvia. Quizás se disfrute de un mediodía de fútbol norteño en Mendizorroza para retomar la competición y acompañar el regreso del Deportivo a un feudo en el que históricamente no ha obtenido buenos resultados.

Son los misterios del fútbol porque el Alavés, más allá de aquel inicio del presente siglo en el que se dejó ver con singular éxito en Europa, no suele ser uno de los cocos de la Primera División. Pero ahí está, parece que estabilizado, presente entre los grandes en diez de las últimas once temporadas, un hito nada común en un club que hasta 1998 apenas había jugado cinco años en la máxima categoría.

El Alavés crece con solvencia y sin alharacas, sostenido por un grupo deportivo que le vincula al Baskonia a través de la dirección del exbaloncestista Josean Querejeta. Ahora que hay rumores de una posible jubilación, quizás haya que reparar en el modelo de gestión sostenible que además ha situado a Vitoria en el mapa deportivo. En realidad, ambos clubes son el reflejo de una urbe emergente. Vitoria saluda al visitante con amplias y arboladas avenidas y le recoge en su abigarrado casco viejo, lleno (en todos los sentidos) de sabor.

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La ciudad ha duplicado su población desde 1970 y ya ha superado a A Coruña. La previsión es que, al amparo de una prolija actividad empresarial y una creciente calidad de vida, crezca al menos en 15.000 habitantes más en las próximas dos décadas. En ese escenario, el Alavés es una pasión cada vez con más seguidores, si bien Mendizorroza marca un tope que no deja que el club dispare su número de abonados. Los planes de Querejeta de levantar un nuevo estadio nunca han pasado de ser un deseo. No es muy complicado, así que Mendizorroza bordeará el lleno para recibir de nuevo al Deportivo.

Y para tratar de rearmar a su equipo, que encadena una racha liguera de ocho jornadas sin victorias. “Tenemos que recuperar ese equipo intenso y volver a las cosas simples que nos hicieron mejores”, diagnostica Quique Sánchez Flores, el técnico que llegó el pasado mes de marzo al club para solventar una inesperada urgencia, la de la renuncia del ‘Chacho’ Coudet, que atendió a la demanda del corazón para regresar a Buenos Aires y sentarse en el banquillo de River Plate, donde duró apenas cinco meses.

Quique, que como futbolista fue un excelente lateral, se ha convertido con el paso de los años en un clásico de los banquillos, un técnico solvente que obtiene rendimientos. A este Alavés lo teje a través de partidos cerrados (el equipo ha encajado 17 goles en 12 partidos, pero seis de ellos se los endosó el Barcelona en el Camp Nou) y acunado en un colectivo de futbolistas proletarios. No hay estrellas en este Alavés de pico y pala que suele anudarse con tres centrales, pero atesora cierta seda en la medular y disfruta del redivivo Mariano Díaz en el ataque.

Para el Deportivo, pescar en Vitoria supone hacer granero antes de la visita del Barcelona y alejarse aún más de la zona de retaguardia de la tabla. Pero nada es sencillo en Primera y más si por el camino llegan sustos como el que propinó Aubameyang horas antes del partido, con una visita al hospital y un tobillo dañado. El equipo necesita a su mejor delantero porque cuando él faltó, no se logró sumar de tres en tres.