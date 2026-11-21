Lucas Boyé celebra el 2-1 mientras Loureiro protesta desde el suelo, al igual que sus compañeros Noubi y Giménez EFE / L. Rico

Era cuestión de tiempo que llegase. De hecho, parecía difícil comprender cómo era posible que el Deportivo había llegado a la hora de partido empatando un encuentro en el que fue avasallado desde el primer segundo hasta el último, prácticamente. Pero corría en el cronómetro el minuto 61 y en el marcador de Mendizorroza se reflejaban tablas. Sin rematar a portería, el equipo coruñés había logrado empatar el tempranero tanto de Ángel Pérez. Sostenido por Leo Román desde los once metros, el Dépor trataba de achicar agua como podía... hasta que fue imposible.

El 2-1, a la postre decisivo, tuvo que llegar a través de un centro lateral, un arte en el que el Alavés es uno de los equipos más peligrosos de la Liga. No se maneja mal en esas situaciones este Dépor y no defendió mal la acción. Pero no fue suficiente Miguel Loureiro, en el lado débil, detectó el posible envío de Ángel Pérez y se perfiló para controlar a Lucas Boyé, predispuesto a atacar el segundo palo, sin perder de vista la pelota.

Tenía su espacio bien dominado el cercedense, experto en esas acciones defensivas. Y cuando el balón surcó el aire mojado de Vitoria, fue a atacarlo. Pero en el momento clave, no acertó a despejar y fue el delantero argentino quien conectó con el esférico para cabecear a gol... tras contactar primero con el cuerpo del futbolista del Deportivo.

Análisis meridiano

No fue un empujón flagrante, pero sí un contacto suficiente con los brazos totalmente extendidos como para trastocar el salto de Loureiro e impedirle llegar a la pelota, tal y como explicó el deportivista nada más acabar el partido ante el micrófono de Movistar+, la televisión con derechos. “Hay una jugada clave, que es el segundo gol, en la que he sido protagonista. Para mí es falta clara. Cuando voy a atacar el balón, hay un toque, sin ventaja ninguna, que, aunque sea leve, me desequilibra por completo. Es falta. Es una acción que siempre ha sido falta. Si no, los defensas nunca podremos ir a preocuparnos del balón, sino que tendremos que estar pendientes del contrario. No sé por qué no se ha revisado”, arrancó Loureiro, sin ser preguntado por la acción y tras diseccionar el mal partido de su equipo.

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“Le he dicho que es una acción muy clara de falta. En directo, he tenido una sensación muy clara. Yo estoy pendiente de Lucas, sé que está a mi espalda y veo que tengo ventaja para llegar al balón. Salto para atacar el balón y, cuando ya estoy en el aire, Lucas me toca. Me da igual que sea poco o mucho, me desequilibra y es suficiente para que no pueda llegar a la pelota y él gane la ventaja para rematar”, explicó Miguel acerca de su conversación con el colegiado, Víctor García Verdura. “El árbitro me ha dicho que es un toque muy leve, que eso no se señala y que es muy poca cosa. Entiendo que desde el VAR, si el árbitro no lo ve en directo, no sea suficiente para entrar. Pero es una acción muy clara que el árbitro tiene que ver en directo, en el juego. Es muy sencilla de pitar”, completó el exjugador del Huesca.

En la misma línea se movió Antonio Hidalgo. El técnico del Deportivo recalcó que “antes que nada”, no se trataba de “excusar en nada”. “Nos han ganado y nos han ganado de forma justa; hay que ser honesto. El árbitro no ha tenido incidencia en el resultado final. El Alavés ha tenido suficientes acercamientos para ponerse en el 2-1 antes. ¿La acción? Es falta clarísima, eso lo ha visto cualquiera. Que no lo llame el VAR me parece algo difícil de entender, como en ese córner que no es córner. Hay un justo vencedor y ya está”, apuntó el preparador sobre un duelo desequilibrado que, curiosamente, marcó un partido de duelos.