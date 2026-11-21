Mario Soriano busca pasar a un compañero en el Atlético-Deportivo Fernando Fernández

No fue el de Cornellà el mejor partido del Deportivo. Puede que ya quede lejos, ya que entre el duelo en Barcelona y el de este sábado en Vitoria han pasado ya 14 días y un puñado de partidos de combinados nacionales. Pero es el último precedente del Dépor en competición y, por tanto, el partido del que se pueden sacar las conclusiones más evidentes del momento del equipo.

Ante el Espanyol, el cuadro deportivista firmó su encuentro a domicilio con mayor número de desposesiones de pelota en campo propio. Siempre según datos de Driblab, de las 60 pérdidas que cometió el equipo blanquiazul —un número en torno a su media—, 21 se produjeron antes de cruzar la línea divisoria. Es decir, más de un tercio del total. Una barbaridad.

Quizá tuvo que ver con un mal día en la oficina. Pero lo cierto es que ante el Espanyol, la imprecisión fue una de las claves que explicó el pobrísimo encuentro del combinado herculino, que se quedó con un bagaje de escasos 5 remates. Ninguno de ellos sucedió en un segundo tiempo tétrico en clave ofensiva, aunque no mucho peor que el primero.

“El equipo está dando muy buenas sensaciones, aunque el último partido fue el que más a disgusto nos encontramos”, reconoció el pasado viernes Hidalgo, que se afana en buscar la manera de optimizar las cualidades de una plantilla que, de manera evidente, debería manejar la circulación de balón en los primeros metros con cierta soltura, a tenor del ADN de sus mejores futbolistas.

Precisamente en esa faceta tendrá que dar un paso adelante este sábado en Vitoria el equipo coruñés, que podría volver a salir con un centro del campo conformado por tres ‘bajitos’ que apenas llegan al 1,69 de altura media. El retorno de Marc Casadó, de quien su técnico recalcó que está ya para disputar el partido completo, abre la posibilidad al staff del Dépor para apostar por el trivote de los pequeños.

Más altura

“Tenemos un perfil de jugadores y lo más importante para mí es entender eso y cómo conjugar todos esos perfiles a la vez. Al final, Marc, ‘Ama’ (Amatucci) o Mario (Soriano) son jugadores a los que les gusta venir abajo. Necesitaremos, seguramente, jugadores que nos puedan jugar en una altura algo superior y a ver cómo podemos hacerlo con esas situaciones en algún momento. Ya lo hemos hecho. Pero lo importante es que ellos puedan sentirse capaces de hacer cosas diferentes a las que puedan estar a disgusto en algún momento, porque eso querrá decir que el grupo crece”, explicó el preparador catalán en la rueda de prensa previa al duelo de Mendizorroza, donde se prevé un encuentro similar al del Coliseum.

Enfrente del Dépor estará un Alavés que, por características, recuerda al mejor Getafe de Bordalás. El conjunto adiestrado por Quique Sánchez Flores hizo de la óptima ejecución de la presión alta sin balón y el juego directo con pelota unas señas de identidad que le permitieron sumar mucho en las primeras jornadas de liga. En ese inicio, además, contó con un alto momento de inspiración tanto de Mariano Díaz como de Lucas Boyé, decisivos para convertir en cuestiones tangibles —goles— el buen juego del equipo.

Ahora el rendimiento tanto individual como colectivo del equipo babazorro ha decaído, pero no se prevé que el Alavés modifique demasiado ese guion en el que está cómodo. Más en casa y más contra el Deportivo, el equipo más bajo de la Liga.

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No solo achicar agua

De esta manera, más allá de la defensa del área en el juego dinámico y en el balón parado, será clave por lo tanto que el conjunto dirigido por Hidalgo encuentre mecanismos para salir de la cueva cuando el equipo de casa lo empuje hacia la portería de Leo Román. No solo achicando agua ante el equipo que menos posesiones de 10 o más pases acumula -solo por delante del Getafe, precisamente-, el que más centros completa y el que más duelos aéreos ofensivos gana, sino también proponiendo con pelota para bajar las revoluciones al duelo, asentarse en campo contrario y estirarse.

Así, frente a la cuarta línea defensiva más alta de la Liga, el quinto equipo que más faltas comete y el sexto que más pelotas recupera en campo contrario, el Dépor tendrá que dar un claro paso adelante con respecto a lo visto en el RCDE Stadium. Ahí surge la posibilidad del trivote conformado por Casadó, Amatucci y Soriano, importante para gestionar la pelota pero con carencias. No solo relativas a su altura, que restan condiciones para defender los envíos al área del equipo vasco, sino también a la hora de distribuirse en el campo. Porque como destacó Hidalgo, los tres tienden a ocupar zonas similares.

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Será clave que los centrocampistas del Deportivo no se pisen y alguno ofrezca soluciones en alturas superiores, con Luismi Cruz, Yeremay o Aubameyang como posibles socios. Porque sin poder mirar hacia arriba, no hay forma de escalar para salir de la cueva.