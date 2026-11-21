FER10528 Fernando Fernandez Garrido +34604037814

Marc Casadó, jugador del Deportivo, regresó a la titularidad en el conjunto coruñés después de su lesión contra el Betis, el 20 de septiembre. Sin embargo, el centrocampista barcelonés, que jugó los 90 minutos, no pudo hacer mejorar a su equipo, que cayó con justicia por 3-1 en Mendizorroza. Estas fueron sus impresiones en los micrófonos de Movistar+.

Valoración. "Ha sido complicado. Veníamos a un campo complicado y nos hemos encontrado con un gol bastante temprano. Nos ha costado, aunque el equipo lo ha dado todo y eso nos hará seguir creciendo".

Partido de alternancias. "En esta categoría hay muchos momentos que toca sufrir y más en campos contrarios. Ha habido momentos que nos ha tocado sufrir e intentar que no nos marcasen gol. Otros en los que tuvimos más el balón y alguna ocasión más. No ha podido ser".

Próximo partido, el Barça. "Va a ser un partido muy bonito, estoy seguro. Al final, viene el rival más complicado de la liga a nuestro campo. Va a ser jodido pero el equipo va a trabajar para competir, hacer nuestro juego y sacar los tres puntos".