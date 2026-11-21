Loureiro y Boyé disputan un duelo aéreo durante el partido Fernando Fernández

Miguel Loureiro quiso ser tajante acerca de la acción del 2-1, en la que fue empujado por Lucas Boyé y que el colegiado, García Verdura, no señaló como infracción. "Es falta muy clara y tiene que verla en directo. Me da igual que me toque mucho o poco, me desequilibra", apuntó en la entrevista flash con Movistar+, todavía sobre el campo tras el Alavés 3-1 Deportivo. Ya duchado y más en frío, detalló el partido de manera más pormenorizada para la prensa coruñesa.

Análisis. "No ha sido nuestro mejor partido. Nos ha costado, ellos han apretado muy fuerte. Tienen gente muy potente arriba, con delanteros que ganan muchos duelos. Quizá no estábamos ajustados del todo. Nos ha costado ese principio del partido; te encuentras con un gol por debajo muy pronto. Y, a partir de ahí, el equipo se ha ido situando poco a poco en el campo. En esa primera parte creo que hemos conseguido volver al partido y empatar, que era lo más complicado. Y en la segunda, un poco más de lo mismo. La acción del penalti y esa inercia positiva con su gente les han permitido ser un poco superiores a nosotros. Y luego hay una jugada clave, que es el segundo gol, en la que he sido protagonista. Para mí es falta clara. Cuando voy a atacar el balón, hay un toque, sin ventaja ninguna, que, aunque sea leve, me desequilibra por completo. Es falta. Es una acción que siempre ha sido falta. Si no, los defensas nunca podremos ir a preocuparnos del balón, sino que tendremos que estar pendientes del contrario. No sé por qué no se ha revisado. Hemos intentado ir a por el empate, no hemos podido y solo podemos dar las gracias a la gente por apoyarnos".

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Conversación con el árbitro. "Le he dicho que es una acción muy clara de falta. Yo estoy pendiente de Lucas, sé que está a mi espalda y veo que tengo ventaja para llegar al balón. Salto para atacar el balón y, cuando ya estoy en el aire, Lucas me toca. Me da igual que sea poco o mucho, me desequilibra y es suficiente para que no pueda llegar a la pelota y él gane la ventaja para rematar. El árbitro me ha dicho que es un toque muy leve, que eso no se señala y que es muy poca cosa. Entiendo que desde el VAR, si el árbitro no lo ve en directo, no sea suficiente para entrar. Pero es una acción muy clara que el árbitro tiene que ver en directo, en el juego. Es muy sencilla de pitar. Trabajaré para, si esto va a ser así durante toda la temporada, intentar defender esas acciones de otra manera, porque creo que, si no, los defensas tenemos muy poca ventaja. Hay que seguir trabajando y analizar los errores".

Cómo defender de otra manera. "Puedo preocuparme únicamente de Lucas, ir a chocarle abajo, pero así tengo más posibilidades de hacer penalti y poner en riesgo la jugada. Creo que tengo más posibilidades si estoy pendiente del jugador y del balón. Creo que tengo ventaja y la posición ganada para ir a por el balón. Para mí es una acción muy clara de falta, aunque ahora la veré repetida y a lo mejor cambio de opinión. No lo creo, en directo he tenido una sensación muy clara".

Dura derrota. "Desde el principio salieron más fuertes y muy agresivos. Nos costó un poco entrar al partido y se pusieron por delante muy pronto. Eso fue un golpe duro y a partir de ahí, poco a poco, fuimos capaces de encontrar un poco de estabilidad aunque sin terminar de estar cómodos en ningún momento ni de generar peligro. Hicimos lo más complicado, que era empatar y en la segunda parte tuvimos la misma sensación: ellos muy fuertes en las disputas y agresivos y a nosotros nos faltó un poco de eso. Día para aprender y en los próximos días, analizar y corregir errores. Sin ser un buen partido, nosotros tenemos individualidades que son muy determinantes y eso nos permite empatar el empate. Después creo que hay acciones que son clave. El penalti tan pronto generó una inercia positiva para ellos y en la acción del segundo gol, hay una falta clarísima, sin ánimo de buscar excusas. No tengo otra manera de defender una vez estoy en el aire. Trato de atacar el balón y él me empuja cuando ya estoy en el aire. Pero tenemos que preocuparnos de lo que nos toca como equipo y hacer las cosas mucho mejor para sacar puntos y competir".

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Preocupante la incapacidad en los duelos. "Somos un equipo con unas características determinadas y, obviamente, somos más fuertes a través del balón y del dominio de los partidos. Somos un equipo con jugadores de muy buen pie y capacidad para dominar. Pero cuando por el escenario o no estás tan fino, no encuentras esas posiciones para hacer daño al rival, toca un poco más ese fútbol más competitivo, de duelos y agresividad. Hay equipos que son mucho más físicos que nosotros, pero aún así tenemos que competir y ser capaces de igualar eso. Lo hicimos en muchas ocasiones e incluso esta temporada, con contextos en contra y por debajo en el marcador, fue capaz de dar un poco más, de subir la agresividad y de remontar partidos que iban en esta tónica, contra rivales muy físicos fuera de casa. Obviamente hoy no lo conseguimos hacer y tenemos que ser capaces de hacerlo de cara a los siguientes partidos".

Dos jornadas sufriendo mucho y generando poco. "Son dos partidos consecutivos, que no creo que sea suficiente como para sacar un patrón. Cada equipo plantea cosas diferentes y poco tuvo que ver el partido del Espanyol con el del Alavés, más allá de que fuesen escenarios en los que no estuvimos cómodos. Pero por situaciones muy diferentes. Creo que hoy el Alavés buscaba mucho juego directo y hacerse con las segundas pelotas a través de los puntas. Nos costó ahí. Al principio estábamos muy abiertos y eso les facilitó coger segundos balones, un punto fuerte del Alavés. El del Espanyol fue un partido diferente, por lo que creo que no hay que sacar una lectura de eso. No creo que sea por ser fuera de casa ni por este momento de la temporada. Creo que hay equipos y rivales que te plantean cosas diferentes y hay que ir adaptándose a estos contextos".

Final del año duro. "Esto es la Primera División y para eso estamos aquí. Queríamos llegar aquí para vivir esta clase de partidos. Estamos preparados. Sabemos que es un partido complicado el del Barça y los siguientes. Pero semana a semana intentando poner las cosas complicadas a todo el mundo. Debemos analizar el partido de hoy, corregir los errores y mirar el fin de semana con ilusión. Creo que nuestra gente tenía ganas de vivir partidos así, como el del Barça. Vamos a intentar darles motivos para creer y para que tengan la misma ilusión que tenemos nosotros".

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De central zurdo a lateral derecho. "No fue raro porque ya estáis acostumbrados a que sucediese la temporada pasada. La de lateral es la posición en la que más participé a lo largo de mi carrera. No es nueva. Estoy cómodo en las dos y siempre lo dije. Obviamente, todo depende de los contextos de partido. Cómo estemos, cómo esté el rival, cómo nos aprieten... estás más o menos cómodo".

Derrota en su cumpleaños. "Quería entrar en los 30 con una victoria y poder celebrarlo. Ahora no estoy feliz, pero estoy viviendo un sueño y disfrutando de una experiencia increíble: competir con el Deportivo en Primera. Trato de valorarlo, de sentirme afortunado cada día. Cumplir los 30 años jugando en Primera con el Dépor nunca lo imaginé. Estoy muy feliz".

Hidalgo, muy cabreado. "No tuve la oportunidad de verlo ni de hablar con él. Entiendo perfectamente que esté así. Cuando planteas un tipo de partido y ves que no somos capaces de llevarlo a cabo... No ganamos duelos, no fuimos competitivos y es normal que exista esa frustración, igual que con el resto de compañeros. En el vestuario todo el mundo estaba callado y con la cabeza baja. Queremos ganar, tenemos ambición e ilusión. Estamos concienciados de lo que queremos hacer y de lo que representamos, por eso en los momentos así estamos fastidiados".