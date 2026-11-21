Hidalgo, harto de etiquetas: "Aquí parece que solo gasta el Dépor"
El técnico blanquiazul reconoce la superioridad del Alavés y exige más intensidad
Enfadado con la imagen mostrada y harto de las etiquetas. Así se sentó Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Mendizorroza tras caer ante el Alavés (3-1). El técnico del Deportivo reconoció que el equipo babazorro fue justo vencedor del encuentro y aseguró que su equipo necesita dar un paso adelante en lo que a intensidad se refiere. Además, se mostró molesto por el mensaje que siempre lanzan los demás equipos: "El Alavés tiene mucho talento. Fueron al mercado, se gastaron cinco o seis millones en Boyé, otros tres por Toni, por Aleñá, por Denis... El Alavés lleva mucho tiempo en Primera, tiene mucho músculo financiero detrás... Aquí parece que solo somos nosotros los que tenemos dinero".
Valoración. “Es bastante simple. Ha habido un equipo que ha merecido ganar con absoluta justicia, que ha tenido intensidad y que nos ha ganado todos los duelos. Con este nivel de competitividad e intensidad, en esta categoría, no nos da. Tenemos que ser conscientes de eso y a partir de ahí podemos hablar de las situaciones de partido. Con el penalti parado por Leo seguimos en el partido, pero nos ha costado en todo tipo de duelos. Nos han emparejado uno contra uno en primera línea y nos ha costado una barbaridad encontrar a la gente de última línea. Nos han ganado todos los duelos y todas las segundas jugadas. Nos tenemos que mirar muy adentro para saber que hay que elevar el nivel de competitividad y de exigencia. Tenemos que ser conscientes de la necesidad de sumar siempre, cada semana. Nunca tenemos una situación cómoda y así se lo tengo que transmitir a mis jugadores. Así es complicado”.
Molesto por la falta de intensidad. “En esas situaciones hay siempre dos vertientes, entrenador y jugadores. El entrenador seguramente hoy no acertó en muchas cosas. Después están los jugadores, por mi propia experiencia sé cómo funciona y sé cómo te puedes encontrar con un gol en el minuto 1, en un partido incómodo, ante un rival que tiene una necesidad grande... La distancia de puntos, lo he dicho antes del partido, no era muy grande y parecía que nuestra situación era idílica y la suya muy mala, pero con estos tres puntos nos pasan por delante. Todo está muy igualado, hay mucho nivel, el Alavés tiene mucho talento. Fueron al mercado, se gastaron cinco o seis millones en Boyé, otros tres por Toni, por Aleñá, por Denis... El Alavés lleva mucho tiempo en Primera, tiene mucho músculo financiero detrás... Aquí parece que solo somos nosotros los que tenemos dinero y que gastamos, pero aquí todo el mundo gasta lo que cree y lo que puede. Reconocer la victoria del Alavés, que ha sido mejor que nosotros y ha competido mejor”.
Rotaciones. “El verde sentencia. Cuando te ponen en el campo, tienes que competir. Venían jugadores de viajar muchos kilómetros por estar con sus selecciones. Entendíamos que era un riesgo grande ponerlos de inicio. Al final hay cambios y situaciones de gente que lleva más tiempo sin jugar, gente que no tiene ese tiempo en una pareja de mediocentros, en una pareja lateral-extremo... Pero hay que competir. Entiendo que puede haber situaciones difíciles, pero aquí tenemos que mejorar todos”.
Posible falta sobre Loureiro en el 2-1. “Antes que nada, quiero decir que en esa pregunta yo no me quiero excusar en nada. Nos han ganado y nos han ganado de forma justa; hay que ser honesto. El árbitro no ha tenido incidencia en el resultado final. El Alavés ha tenido suficientes acercamientos para ponerse en el 2-1 antes. Es falta clarísima, eso lo ha visto cualquiera. Que no lo llame el VAR me parece algo difícil de entender, como en ese córner que no es córner. Hay un justo vencedor y ya está”.
Leo Román. “Leo tiene talento para demostrar lo que está demostrando”.
Noubi. “Tiene que seguir aprendiendo cómo funciona esto para poder rendir”.
Peor partido de la temporada. “Cuando pierdo, siempre estoy a disgusto. Hay derrotas y derrotas, pero siempre que pierdo estoy disgustado. Hoy perdemos con una sensación fea y cuando perdemos estamos siempre jodidos”.
Enfado. “Es un mensaje para todo el mundo porque parece que aquí solo gasta el Dépor, pero está gastando todo el mundo. ¿Qué pasa? Que el Alavés lleva diez años en Primera, entonces hay un límite salarial que se va repartiendo y tienen amortizaciones que se van repartiendo, nosotros acabamos de llegar con deuda cero, entonces todas las amortizaciones se van pasando a los próximos años que vaya habiendo. Aquí todos salen a hablar del músculo financiero y parece que los demás están jugando otra liga. Valgas 1 millón o 5 o 10, al final tienes que competir. Eso nos pasa a todos. Primero hay que igualar la intensidad para igualar al rival. No es un mensaje para nadie, pero hay que poner en contexto porque es algo recurrente con todo el mundo que se sienta”.
Aubameyang. “Aún le falta para estar al 100%. Cuanto más minutos esté dentro, antes llegará a ese pico. Nos da última línea. Poco a poco iremos recuperando a Bright y a Zaka, que son los que faltan.”
Próximo rival, el Barcelona. “Son equipos de primer nivel mundial. Hay que competirles, estaremos en alerta”.