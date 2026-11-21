Lucas Boyé, máximo goleador del equipo babazorro, celebra uno sus cinco tantos en Liga Alavés

El Deportivo sabe lo que le espera este sábado (14.00 horas) en Mendizorroza. Enfrente tendrá a un Alavés correoso y con una propuesta basada en el juego directo y la búsqueda constante de sus dos delanteros. Un equipo que crea peligro desde el duelo aéreo y la profundidad de sus carrileros.

[1] Antonio Sivera. 30 años. Uno de los capitanes del equipo babazorro. Vive su séptimo curso en Vitoria y destaca por su agilidad bajo palos. Esta campaña, además, se está destapando como parador de penaltis. Le han lanzado tres y ha detenido dos. Renovó a finales de verano hasta 2030.

[7] Ángel Pérez, 24 años. Pieza fundamental para ejecutar el plan de Quique Sánchez Flores. Actúa como carrilero por la derecha y no para de alcanzar línea de fondo y poner balones al área. Suma cuatro pases de gol, es el cuarto máximo asistente de Primera y el quinto jugador con mayor porcentaje de centros completados

[12] Hugo Novoa, 23 años. Canterano del Deportivo, perteneció a la generación dorada del año 2003. Ahora busca hacerse un hueco en Primera con el Alavés. Su golazo en Balaídos, con una acción que recordó a la de Djalminha, supuso un punto de inflexión. Desde entonces ha participado más, aunque siempre entrando desde el banquillo.

[14] Nahuel Tenaglia, 30 años. El argentino es el gran líder de la defensa del y un fijo en el once. Su carácter competitivo, intensidad en los duelos y contundencia en el marcaje le convierten en un futbolista fundamental para el conjunto vitoriano.

[16] Ville Koski, 24 años. El central finlandés aporta centímetros a una línea que no destaca precisamente por su altura. Sobresale por su fortaleza en los duelos aéreos. Internacional absoluto con Finlandia, viene de ser titular en dos partidos de la Nations League.

[2] Nicolás Valentini, 25 años. Ha encontrado su sitio en el sistema de tres centrales. Llegó en el mercado estival procedente del Hellas Verona, con el que descendió a Serie B. Encadena seis partidos como titular.

[17] Jonny Otto, 32 años. Ex del Celta de Vigo, regresó la pasada campaña a España tras varias temporadas en el Wolverhampton y dos cursos en el PAOK griego. Ha perdido peso en las últimas citas y solo jugó cinco minutos en la última jornada.

[3] Youssef Enríquez, 21 años. El lateral zurdo marroquí fue uno de lo nombres propios del Juvenil A del Real Madrid que conquistó la Copa de Campeones con Álvaro Arbeloa. Ha sido el elegido en los dos últimos enfrentamientos ligueros, adelantando a Otto en la rotación.

[6] Ander Guevara, 29 años. "Sé que estos años han hecho muy buena pareja con Antonio Blanco", dijo el técnico en la previa. El vitoriano se está haciendo cada vez más importante en la medular. Un centrocampista más posicional, de disputas y facilitador del juego.

[19] Pablo Ibáñez, 28 años. Un auténtico todocampista, con capacidad para abarcar mucho terreno y aparecer en ambas áreas. Su despliegue físico queda reflejado en los datos: es el tercer jugador de la categoría con más aceleraciones y ocupa el quinto puesto en distancia recorrida a alta intensidad.

[8] Antonio Blanco, 26 años. Uno de los futbolistas más importantes y que urge recuperar. Su rendimiento ha estado por debajo de su nivel habitual en este inicio de curso, coincidiendo con el bajón colectivo del equipo.

[4] Denis Suárez, 32 años. El gallego es uno de los más talentosos de la plantilla. Destaca por su calidad técnica, visión de juego y capacidad para encontrar el último pase. Tras quedarse sin minutos en pretemporada y no concretarse su salida ha ido incrementando su participación poco a poco.

[10] Carles Aleñá, 28 años. Otro producto de La Masía. "Tengo que dar un paso adelante", comentó durante la pretemporada, aunque la realidad es que ha disminuido su protagonismo. Capaz de decantar un partido por su gran golpeo de pelota y último pase.

[21] Abde Rebbach, 28 años. Uno de los últimos en reincorporarse a loes entrenamientos tras su convocatoria con Argelia. Extremo muy veloz y que busca el uno para uno.

[11] Toni Martínez, 29 años. Imprescindible en el juego ofensivo del Alavés. Destaca por su capacidad para fijar centrales y su dominio del juego aéreo. De hecho, es el delantero de la Liga que más duelos por arriba gana. Todavía no se ha estrenado como goleador.

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[15] Lucas Boyé, 30 años. El máximo goleador del equipo, con cinco tantos, es también uno de los delanteros más incómodos de Primera. Un jugador incansable y un dolor de cabeza para los defensas como reflejan los datos: es el jugador de la Liga que más balones recupera en campo contrario y el segundo que más faltas comete.

[24] Mariano Díaz, 33 años. El revulsivo de lujo y un mejor agitador desde el banquillo. Suma cuatro tantos y cuatro asistencias en Liga en apenas 475 minutos.