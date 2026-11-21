Once del Dépor para medirse al Alavés Fernando Fernandez

Ximo Navarro (3). Superado. Volvía al once inicial tras varias jornadas en el banquillo y no tuvo su mejor tarde. No ayudó la presencia en la banda de Luismi, que colaboró muy poco en frenar a Rebbach.

Lucas Noubi (2). Retratado. No es la mejor manera de reivindicarse la actuación que completó el belga en Mendizorroza. Superado por Boyé, Toni Martínez y Mariano en cada acción. Pifia garrafal en el 3-1.

Loureiro (4). Superviviente. Tampoco tuvo un día sencillo. Primero como central izquierdo y después como lateral derecho. Se quejó de una falta clara de Lucas Boyé en el 2-1 al recibir un empujón.

Quagliata (3). Revolucionado. El primer error del encuentro fue suyo comiéndose un pase largo de Antonio Blanco para habilitar a Ángel Pérez. No volvió al encuentro y se precipitó continuamente.

Riki (3). Inadvertido. Está todavía por ver qué pretendía Antonio Hidalgo con la entrada del asturiano en el once. No pudo ni presionar ni tampoco facilitar la circulación de la pelota del equipo.

Casadó (3). Sin ritmo. Soprendentemente, el catalán completó el encuentro en su vuelta a la titularidad tras la lesión. Se le vio falto de ritmo, perdió mucho balones y llegó siempre tarde a los duelos.

Mario Soriano (3). Desaparecido. No estuvo el madrileño hoy. El equipo no lo encontró, pero él tampoco fue capaz de aparecer en las zonas en las que siempre hace daño. Apenas entró en el juego.

Luismi Cruz (3). Sacrificado. No es carrilero y las decenas de veces que ante Rebbach se plantó en el área del Dépor por la autopista de la derecha lo corroboran. Algún detalle con la pelota, pero poco.

Yeremay (3). Apático. Apenas entró en juego y cuando lo hizo fue pensando más en lo individual que lo colectivo. Nuevo paso atrás del canario, que ya no había estado bien ante el Espanyol.

Aubameyang (4). Presencia. Está lejos todavía de su mejor nivel, pero al menos su presencia le da veneno al Dépor. Participó en el 1-1 y se le vio claramente más cómodo cuando entró Bil Nsongo.

EL MEJOR: Leo Román (6). Oportuno. Estuvo dubitativo en las salidas y no pudo hacer nada en ninguno de los tres goles, pero impidió que Dépor estuviera más tiempo por detrás en el marcador deteniéndole un penalti a Lucas Boyé. El meta balear continúa alternando buenas intervenciones con otras jugadas en las que deja muchas dudas, pero al menos fue capaz de sostener al equipo cuando más lo necesitaba. Debe mejorar en el juego con los pies, porque se precipita demasiado.

Adama (5). Lo intenta siempre.

Giménez (5). Varios cortes providenciales.

Bil Nsongo (5). Tiene que jugar siempre.

Amatucci (4). Poco peso en el partido.

Asp Jensen (3). Su entrada fue irrelevante.