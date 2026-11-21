Adama Traoré, en la primera ronda de Copa ante el Auriense Fernando Fernández

Terminada la primera ronda más larga de Copa del Rey debido al incidente ferroviario en Urda y al trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, la RFEF ha establecido ya los criterios para la segunda ronda, que se disputa también a partido único la primera semana de diciembre. El sorteo, que se celebra este lunes en Las Rozas (12.30 horas), volverá a contar con criterios de categoría (hasta donde se pueda, se emparejarán equipos de la más alta con la más baja), y también de proximidad geográfica. En este caso, la división utilizada es la de norte-sur, que deja al Dépor con 17 posibles rivales.

El equipo coruñés es uno de los nueve de Primera División presentes en la zona norte, lo que da prácticamente un 90 por ciento de enfrentarse a un equipo de Segunda RFEF. La proximidad geográfica se expande, eso sí, ya que podría tocarle un desplazamiento cómodo como el de Vilagarcía para medirse al Arosa, pero también tener que cruzar la península para enfrentarse a cualquiera de los tres equipos catalanes. También se abre una mínima opción de que el Dépor tenga que enfrentarse a alguno de los clubs que ahora militan en Primera RFEF, como es el caso del Zaragoza de Ibai Gómez, Rubén Díez o Sergio Escudero:

Los posibles rivales del Dépor en la Copa del Rey

Segunda RFEF

Arosa (Galicia)

Numancia (Castilla y León)

Ávila (Castilla y León

Gimnástica de Torrelavega (Cantabria)

Amorebieta (País Vasco)

Portugalete (País Vasco)

Reus (Cataluña

Sestao (País Vasco, vía Copa Federación)

Primera RFEF