Boyé supera a Ximo Navarro y Casadó F. FERNÁNDEZ

Cayó el Deportivo en Vitoria, donde la historia nunca le ha sido excesivamente grata. Hay algo en ese campo que no le sienta bien al equipo generación tras generación y una vez más lució superado por el vigoroso Alavés, que no ganaba en Liga desde el 6 de septiembre y saltó al partido como si fuera el último de su historia. Le faltó ese coraje al Dépor, que tras la derrota (3-1) deberá encontrarlo para hacer frente al Barcelona en Riazor y no caer más puestos en la tabla. El partido deja además una alerta sobre la aportación de dos de los pilares del equipo en lizas del pelaje de la que se vivió en Mendizorroza. A Mario Soriano y Yeremay el partido les pasó por encima e Hidalgo les mandó al banquillo antes de tiempo y el equipo notó su ausencia antes y después.

Solo el carácter inescrutable del fútbol explica que al descanso Alavés y Deportivo se fuesen empatados a la caseta. Y mucho más con un gol. Se fue vivo el equipo de Antonio Hidalgo tras una primera parte lamentable, superados de principio a fin. Ya suele ser lo habitual esas puestas en escena tibias del equipo, pero en Mendizorroza todos sus efectos se multiplicaron porque el rival, que saltó al campo con una losa de ocho jornadas sin ganar, se aplicó con entusiasmo e intensidad. O lo que es igual, fue el Alavés de toda la vida, empujado por la grada, acoplado al sirimiri que por momentos era chubasco y le daba al partido un acento norteño que el Deportivo no supo interpretar. Marcó el Alavés a los dos minutos y ya había avisado en el primero. En ambas oportunidades se mostró Ángel Pérez, que fue un puñal por la derecha del ataque local, incisivo, directo y muy concreto para mirar siempre hacia adelante. Pareció sencillo cómo tejió el Alavés el gol que le puso en ventaja porque buscó una diagonal a la espalda de Quagliata, que dejó un latifundio por el que entró el exjugador del Huesca para hacer diana ante Leo Román.

Nada cambió con el gol. El Deportivo siguió en el molde y el Alavés no cesó de empujar. El partido se convirtió en un calvario para los centrales deportivistas, que sufrieron en el choque y las disputas ante Toni Martínez y Lucas Boyé, tipos que saltan al campo con las ideas muy claras, a bregar y a convertirse en un dolor de cabeza. Allí estaba Noubi, que se había pasado los siete partidos anteriores de Liga en el banquillo sin jugar un minuto, por lo visto no fue una decisión caprichosa. Hidalgo guardó a Giménez en el banquillo tras el periplo del charrúa con su selección y lanzó al belga a lidiar ante dos buenos miuras.

Mal que bien tanto Noubi como el Deportivo sobrevivieron a los arreones del Glorioso porque no solo se buscó la espalda de Quagliata sino también la de Ximo Navarro, otro que también volvía al once. Por allí se aplicó Rebbach para sacar apenas superados los diez minutos de juego dos centros plenos de veneno, el primero lo remató desviado Toni Martínez, el segundo se paseó por todo el frente del área pequeña deportivista. En el minuto 19 los dos laterales estaban amonestados, desquiciados como estaban ante la avalancha que se les venía encima. Al descanso Hidalgo decidió que Ximo se quedase en la caseta. Y llamó a Giménez, claro. Loureiro pasó al lateral derecho.

No fue la única variación respecto a los planes iniciales de Hidalgo. En el ecuador de la primera parte Yeremay dejó esa ubicación como delantero por la derecha en la que el técnico se empeña en alinearle y se desplazó a su refugio en el flanco izquierdo. El equipo se armó con un 4-3-3 en el que Riki y Soriano operaban como interiores. Dio igual: el Alavés no dejó de tener el control de la situación y el Deportivo de complicarse la vida. Lo demostró Noubi al convertir un inocuo pase a Casadó en mediocampo en una ocasión de gol para el incansable Boyé, que exigió desde cincuenta metros una felina estirada de Leo Román.

Sin balón, sin capacidad para despegarse de la presión rival e implantarse en campo contrario, sufridor en los duelos, superado por los costados, el Deportivo encontró el empate. Tiene mérito.

Ocurrió que, por primera vez en el partido, y tras cuarenta minutos, un pase encontró un desmarque de Aubameyang al espacio. También parece simple. El lateral Tenaglia se quedó enganchado para habilitar al delantero, que encaró al portero y se pasó de generoso porque tenía tiro y buscó el pase a Yeremay. Entre ambos llegó Tenaglia raudo a apagar el incendio que había generado, pero la pelota le golpeó en el muslo y se fue a la red.

El Deportivo no supo rentabilizar su fortuna. Sufrió en el final de la primera parte, se lamió heridas en el descanso porque además de retocar el eje de la zaga con Giménez dio cancha a Adama por Riki, pero el reinicio fue más de lo mismo: pujanza local, timidez visitante. Todo volvió a complicarse cuando la enésima desatención defensiva acabó en un córner que el videoarbitraje debió de revocar. Hizo mutis Pizarro Gómez, uno de esos exárbitros que reenganchan ante la pantalla, y el saque de esquina acabó en penalti tras escandalosa mano de Soriano, que defendía en el corazón del área ante las torres locales. Leo Román le dio entonces una vida extra al Dépor. Atrapó el lanzamiento de Boyé, que no era ni mucho menos malo.

El fútbol se empeñó en darle oportunidades al Deportivo para emerger, pero no las aprovechó. Puede quejarse de alguna decisión arbitral en un partido mal dirigido, puede alegar que el gol del triunfo local, con la firma del inevitable Boyé cuando aún quedaba media hora por jugar, llegó tras un empujón a Loureiro para habilitarse en el remate. También lo hizo tras un grueso error de Noubi al buscar la salida del balón desde atrás por caminos indebidos. Lo evidente es que el equipo hizo un mal partido y mereció perder por más que en los últimos minutos, con más empuje que fútbol, se lanzase a por la igualada y encontrase otro gol en contra, firmado por Denis Suárez, y un nuevo retrato de la falta de contundencia de Noubi ante Boyé.