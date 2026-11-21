Alavés-Dépor, en directo: alineaciones, previa y minuto a minuto de la jornada 13 de Primera
Sigue con nosotros todo lo que ocurra en Mendizorroza en el regreso de LaLiga
Sigue el sufrimiento
Se mantiene la igualada gracias al meta balear, pero el Dépor continúa sin saber contener al Alavés
Para Leo Román!!
El portero le adivina el lanzamiento a Boyé y detiene la pena máxima para mantener el empate
Penalti para el Alavés
Mario Soriano comete un grave error estirando el brazo en el área y el remate de Ibáñez le impacta. Penalti claro
Sufren los costados
Tercera tarjeta para un lateral del Dépor. Loureiro, que había ocupado el lugar de Ximo, ve la amarilla por una falta a Rebbach
En juego la segunda parte
No cambia el guion. Doble ocasión del Alavés en apenas minuto y medio
Doble cambio en el intermedio
Se van Ximo y Riki y entran Giménez y Adama
Saldrá Giménez
El uruguayo apura el calentamiento en los instantes finales del intermedio
Equipos a vestuarios
El empate es sin duda la mejor noticia para el Dépor en el intermedio, después de una primera parte muy pobre
Menos es más
Iguala el marcador el Dépor sin tirar a puerta gracias a unos segundos desgraciados de Tenaglia. Rompe el fuera de juego y se marca en su portería. Clave la asistencia de Noubi
GOOOOOOOL DEL DÉPOR!
Gran pase de Noubi a Aubameyang y el gabonés se alía con Tenablia, que se mete el gol en propia puerta
Paradón de Leo Román
Otra pérdida de Casadó que aprovecha Boyé para disparar desde el centro del campo y obligar a Leo Román a hacer una gran estirada
Tarjeta para Ángel Pérez
El extremo caza a Yeremay por detrás y ve la amarilla. Está tocado tras una entrada de Quagliata, pero es claramente el mejor del partido
No hay reacción
No se salva nadie en el Dépor, que lleva media hora a merced del Alavés
Amarilla a Quagliata
No encuentra respiro el Dépor y ahora es Quagliata el que ve la amarilla. La mejor noticia ahora mismo es el resultado
Plan fallido
Hidalgo está pagando caro devolver a Luismi Cruz al carril derecho. El andaluz está sufriendo mucho con Rebbach
Toca sufrir
Trata de apagar la caldera vitoriana el Dépor, que no ha encontrado el pulso al partido todavía
Tarjeta para Ximo Navarro
Siguen las calamidades. Error grave de Casadó, que pierde una pelota que obliga a Ximo a cometer falta para evitar una contra
Inicio inaceptable
Primer minuto tétrico del Dépor en Mendizorroza. Antes que Quagliata, Loureiro ya había fallado ante Toni Marínez en otro balón largo.
Gol del Alavés!
Empieza dormido el Dépor. Quagliata se come un balón largo a la espalda y Ángel Pérez resuelve con maestría ante Leo Román
Arranca el partido!
Balón en juego en Mendizorroza!
Poco más de un cuarto de hora
Los equipos ya calientan sobre el césped de Mendizorroza
Varias novedades
El parón ha servido para que Hidalgo agitara el árbol. Ximo, Noubi, Casadó, Riki, Aubameyang... medio equipo titular nuevo con respecto al once que empató ante el Espanyol.
También tenemos la alineación del Alavés
XI del Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Koski, Rebbach; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Ibáñez, Denis Suárez; Toni Martínez, Lucas Boyé.
Ya hay once del Dépor
XI del Dépor: Leo Román; Ximo Navarro, Loureiro, Noubi, Quagliata; Riki, Casadó, Mario Soriano; Luismi, Aubameyang, Yeremay.
Todos los detalles de cómo llegan al partido ambos equipos
En Dxt Campeón tienes disponible la mejor previa para conocer cómo llegan ambos equipos al encuentro
Buenos días a todos!
Hoy ha tocado madrugar más de lo habitual para ver al Dépor, pero había ganas después del parón. Ya están los dos equipos en Mendizorroza cuando falta menos de hora y media para que arranque el encuentro