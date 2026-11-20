José Luis Oltra y Quique Sánchez Florez, en el banquillo de Mendizorroza durante el partido que enfrentó a Alavés y Málaga el pasado 23 de octubre EFE / L. Rico.

El Deportivo se encontrará este sábado en Mendizorroza (14.00 horas) con dos viejos conocidos. Quique Sánchez Florez, actualmente entrenador del Alavés, y José Luis Oltra, su segundo, mantienen vínculos distintos con el conjunto blanquiazul, pero la carrera de ambos como técnicos les ha puesto delante en múltiples y diferentes ocasiones al equipo coruñés. Este fin de semana se producirá en Vitoria un reencuentro con sabor a fútbol de otras épocas, pero ahora, con los dos siendo dueños del mismo banquillo.

El historial de enfrentamientos de Sánchez Flores con el Dépor tiene su inicio hace más de dos décadas. Los primeros duelos se produjeron en la temporada 2004-05, cuando el madrileño dirigía al Getafe, y desde entonces sus caminos se han vuelto a cruzar hasta 15 veces, trece en Liga y dos en Copa del Rey. Un dato que sitúa al club herculino en el top-10 de equipos contra los que más jugó, tanto como entrenador del cuadro azulón como posteriormente durante sus etapas en los banquillos de Valencia, Atlético de Madrid y Espanyol, con todos en Primera División, con un balance de nueve victorias a su favor, cinco empates y tres derrotas. El descenso del Dépor en 2018 y los ocho años alejados de la máxima categoría interrumpieron una rivalidad que ahora vuelve a escena.

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Oltra, récord y sombras

En el cuerpo técnico del Alavés hay otro nombre con pasado deportivista. José Luis Oltra, actual segundo entrenador del madrileño, vivirá este sábado una tarde cargada de memoria. El técnico valenciano dirigió al Deportivo durante una de las temporadas más recordadas de su historia reciente. Hace ya 15 años, en la campaña 2011-12, condujo al equipo coruñés de regreso a Primera División, batiendo el récord de puntos de un ascenso (91), una marca que todavía continúa vigente. Pero su etapa en A Coruña terminó de manera mucho más amarga.

Oltra fue destituido en diciembre de 2012, después de un complicado inicio liguero en la élite en el que apenas sumaron doce puntos en las primeras 17 jornadas y solo celebraron dos victorias. Su salida abrió una etapa de gran inestabilidad en el banquillo de Riazor. Su sustituto fue Domingos Paciência, pero tampoco logró terminar el curso y, después de solo lograr cuatro puntos en seis jornadas, fue relevado en febrero por Fernando Vázquez, aunque el de Castrofeito no pudo evitar el descenso a Segunda División apenas cuatro meses después de su llegada.

Antes de aterrizar en A Coruña, Oltra se había enfrentado al conjunto blanquiazul en cinco ocasiones, todas en Primera. En el curso 2009-10 lo hizo dirigiendo al Tenerife y no salió victorioso de ninguno de los dos encuentros. La campaña siguiente, al mando del Almería, se vieron las caras tres veces al quedar encasillados en cuartos de final de la Copa del Rey, cuando el cuadro coruñés cayó eliminado. Un mes después, ya en Liga, empataron en el UD Almería Stadium, por aquel entonces todavía conocido como Estadio de los Juegos del Mediterráneo (1-1).

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Tras su salida del Dépor, sus caminos han vuelto a cruzarse varias veces, aunque nunca más en la máxima categoría. El primer reencuentro sucedió casi un año después de dejar A Coruña, cuando el valenciano dirigía al Mallorca. A partir de ese momento, Tenerife, Eldense y Huesca fueron los clubes con los que se volvió a medir al equipo herculino, con el último precedente el curso pasado, por lo que no será la primera vez que se mida a Antonio Hidalgo. Oltra fichó por la entidad oscense a finales del pasado mes de marzo y poco después recibió al Deportivo en El Alcoraz, un partido que se saldó con tablas en el marcador (1-1). Este último encuentro dejó un equilibrado balance para el técnico en el total de sus enfrentamientos con los blanquiazules, con tres victorias y exactamente el mismo número de empates y derrotas.

Este sábado, los caminos vuelven a coincidir, esta vez en Vitoria. Ocho años después, Quique Sánchez Flores se volverá a encontrar con uno de sus rivales más habituales durante su trayectoria en los banquillos, y Oltra se reencontrará con un club al que logró devolver a lo más alto tan solo un año después de caer, pero a la vez con una historia que no tuvo un final feliz. Dos historias distintas con un mismo protagonista: el Deportivo.