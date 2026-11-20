Amatucci disputa un balón aéreo en el Deportivo-Valencia, con Mario Soriano en segundo plano Quintana

El trivote de los 169 centímetros de altura media tiene la oportunidad de volver a tomar el mando de las operaciones en el Deportivo. Más de dos meses después de su primera y única aparición conjunta en Getafe, Antonio Hidalgo vuelve a tener disponibles a los tres integrantes del centro del campo de los bajitos y podrá apostar por el trío en Mendizorroza si así lo considera. Porque el retorno de Marc Casadó, que ya jugó unos minutos ante el Espanyol, abre de nuevo el escenario a que el técnico deportivista apueste por juntar de inicio al catalán junto a sus dos centrocampistas más predilectos en lo que va de liga: Lorenzo Amatucci y Mario Soriano.

Aquel duelo en el Alfonso Pérez fue la primera de las dos titularidades de las que el pivote del Barcelona pudo disfrutar con el Dépor antes de caer lesionado. Marc llegó prácticamente encima de la hora de cierre del mercado de fichajes, ya con tres jornadas de liga consumidas. Y esa circunstancia, unida al hecho de no haber realizado una pretemporada al uso en Can Barça —era un descarte de Flick— provocó que no llegase a A Coruña en su mejor momento físico.

Pese a ello, Hidalgo le dio ya la oportunidad de disponer de unos minutos en Vila-real, sustituyendo a Soriano y conformando la sala de máquinas junto a Amatucci. El experimento salió bien para frenar el ímpetu del conjunto local e Hidalgo no se anduvo con rodeos: Casadó fue titular en Getafe, aunque sin sacar del once al madrileño ni al italiano.

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Tampoco perdió ante el cuadro de Bordalás su condición de titular Luismi Cruz, ya que el staff del Dépor quiso construir un centro del campo de cuatro en el que Casadó y Amatucci ejercían en la base y Soriano y Cruz por delante.

Sin embargo, el experimento no terminó de salir del todo bien y fue la rectificación táctica de esa estructura durante la primera mitad la que acabó dando equilibrio con y sin balón a un Dépor que estaba sufriendo frente al Getafe. Así, en ataque, Casadó acabó ejerciendo de pivote más retrasado, con Amatucci flanqueándole por la izquierda y Soriano por la derecha, mientras que Luismi se movía por delante, con más libertad de enganche. Los tres acabaron coincidiendo 64 minutos en el campo. Los únicos en toda la temporada.

¿Otra vez juntos?

Tras Getafe, el Deportivo se enfrentó entre semana al Sevilla e Hidalgo se vio obligado a rotar. Sin Casadó ni Mario, que entró en la segunda mitad, Amatucci trató de sostener al equipo ante el conjunto hispalense acompañado de Riki. El italiano acabó sin energía y tocado muscularmente. Tanto que no pudo ni sentarse en el banquillo contra el Betis. Repetir el trío del centro del campo ya no era posible, pero durante el duelo, una caída de Casadó acabó con el barcelonés en quirófano para operarse de una fractura de clavícula de la que ha logrado acortar los plazos de recuperación.

Ahora, tras tener de nuevo minutos en Cornellà sustituyendo de nuevo a Soriano, a Hidalgo se le abre de nuevo el escenario de apostar de nuevo por el trío, habida cuenta del descanso del pasado fin de semana que ha sentado bien tanto al catalán para ponerse a punto como al madrileño para oxigenar las piernas. Mientras, Amatucci llegó a Abegondo el pasado miércoles, aunque con un chute de moral evidente por su debut con la sub-21.

Después de un duelo ante el Espanyol en el que el Dépor gestionó la pelota peor que en ningún otro encuentro del curso, la tentación de apostar por un centro del campo de control es evidente. En contra del trío juega el tipo de partido, ante un Alavés que hace del juego directo virtud. Pero esa era también una seña de identidad del Getafe. Ya ante el conjunto azulón, Hidalgo apostó por el trivote de los 169 centímetros y no acabó saliendo mal.