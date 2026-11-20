Antonio Hidalgo da instrucciones en la banda en el encuentro entre Real Sociedad y Deportivo Fernando Fernández

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, no rebaja la exigencia para con su equipo. A pesar de que su equipo ha comenzado bien la liga y "transmite buenas sensaciones", el entrenador catalán quiso recalcar que el nivel de la competición obliga a que sus pupilos vayan "al límite" en todos los partidos porque, si no sucede así, se pueden dar partidos como el del Espanyol, en el que estuvieron "a disgusto".

Regreso de las selecciones. “Llegaron todos en perfectas condiciones. Ayer por la tarde (el jueves) llegó 'Pela' y hoy va a ser su primer entrenamiento con el grupo, con un viaje muy largo por medio. El resto ha llegado en buenas condiciones”.

Los momentos de Zakaria y Ede. “Zaka va evolucionando muy positivamente y ya está haciendo cosas con el grupo. Bright empezó la semana pasada con un poco más de carga y no se encontraba del todo cómodo y, por precaución, decidimos parar un poco, a ver si esa evolución podía ser un poco más segura”.

Giménez regresó el jueves, pero es 'capitán general' para Hidalgo. “Veremos qué tipo de decisiones tomamos. Evidentemente, es un viaje muy largo y acaba de llegar. Mañana (por el sábado) tomaremos la mejor decisión”.

¿Cuánto influye Aubameyang en el plan de partido? “Tener a todos disponibles es lo mejor, sobre todo por los diferentes perfiles que vamos necesitando. A ver cómo están los jugadores después del entreno y decidiremos. El plan de partido lo tenemos claro, por dónde creemos que puede ir el encuentro. Y a partir de ahí, decidir”.

Antonio Hidalgo habla sobre el estado de Aubameyang: "No parece nada importante, pero queda muy poco para el partido" Más información

Alavés. “Es un equipo que viene haciendo unas buenas campañas y estabilizado en Primera División. Ha hecho incorporaciones importantes como Boyé, Miguel Rodríguez, Aleñá, Koski, Denis, Toni Martínez... Han demostrado que pueden ir al mercado y fichar a muy buenos jugadores. Están sacando un rendimiento bueno. Sabemos las dificultades que tiene Mendizorroza cuando está lleno y aprieta. Vamos a tener que estar muy concentrados, pero como en cualquier otro tipo de partido”.

Sprint final contra rivales complicados y no asumir riesgos. “Esto es mañana (por el sábado), sumar de tres mañana. La dificultad de lo que viene ya la sabíamos el primer día, cuando salió el calendario. Estamos encantados de tener este tipo de rivales enfrente. Mañana es lo más inmediato e importante, ante un rival con el mismo objetivo que nosotros. Por eso el partido de mañana es fundamental”.

El proceso de Casadó y su disponibilidad en minutos. “Son procesos diferentes el de Auba y el de él. Una rodilla y una clavícula no son lo mismo. El tono físico en la lesión de Marc se recupera bastante antes. A partir de ahí, tenemos que ir viendo cómo encajar todas las piezas del centro del campo. Está disponible para jugar los 90 minutos”.

Mella y su futuro en la izquierda. “Veremos la evolución de David. La mentalidad él la tiene muy abierta para jugar en diferentes posiciones. De un tiempo hacia aquí ha jugado en la derecha y en sus principios en la izquierda. Son dos situaciones que él maneja perfectamente y eso a mí y al equipo nos da más posibilidades”.

Mendizorroza y el recuerdo especial del 1-5 al Mirandés. “No tiene nada que ver con lo del año pasado. El rival era otro, en otras condiciones y en otra categoría. El Alavés compite muchísimo, es muy sólido, quiere atacar rápido y en balón parado es muy poderoso”.

Mendizorroza, escenario de una de las primeras exhibiciones del Deportivo de Antonio Hidalgo Más información

Balones aéreos del rival y el posible regreso de Ximo Navarro. “Yo veo a Ximo todos los días y todas las semanas y decidiremos”.

Ventana FIFA y dificultades para regresar de los internacionales. “Le doy una connotación un poco diferente. Yo no tuve la oportunidad de ser internacional al máximo nivel ni de llegar a la sub-21. Para los nuestros será una satisfacción enorme representar a su país. Eso nos da valor, nos dice que el trabajo que se viene haciendo en el club en los últimos años es muy bueno y revaloriza a nuestros jugadores. Tiene una parte algo negativa, que es que llegan tarde y que además tienes el partido el sábado a las 14.00 horas. Si lo tuvieses el domingo por la noche o el lunes, sería diferente. Pero esto está montado así y no podemos darle muchas más vueltas a eso”.

Noubi, el paso por la selección y su gestión. “Es un chico joven, con ganas de demostrar y triunfar. Tiene que dar pasos adelante y entender la competencia que tiene y revelarse, luchar con todo lo que tiene para demostrar cuando le pueda tocar que está más que capacitado para seguir aportándonos muchísimo. Yo estoy muy encima de él en ese sentido y tenemos que darle la responsabilidad a nuestros jugadores más jóvenes y hacerles ver cómo funciona ese mundo: tienen que estar siempre preparados para lo que les pueda llegar”.

El último parón costó volver a arrancar. “Entre un parón y otro ha pasado bastante poco. El equipo está dando muy buenas sensaciones, aunque el último partido fue el que más a disgusto nos encontramos. A pesar de eso, compitió y sabe que siempre hay que estar vivo en los partidos. Hago mucho hincapié en la dificultad que tiene cualquier rival. Tenemos que ir a nuestro límite siempre porque así lo requiere la categoría. Estamos en máxima alerta para sumar de tres y cuanto antes una cantidad suficiente del objetivo de la salvación”.

Encajan Amatucci, Casadó y Mario en un equipo que tiene que mejorar con respecto a Cornellà. “Evidentemente, no voy a decir si van a jugar, pero es una buena reflexión. Tenemos un perfil de jugadores y lo más importante para mí es entender eso y cómo conjugar todos esos perfiles a la vez. Al final, Marc, Ama o Mario son jugadores a los que les gusta venir abajo. Necesitaremos, seguramente, jugadores que nos puedan jugar en una altura algo superior y a ver cómo podemos hacerlo con esas situaciones en algún momento. Ya lo hemos hecho. Pero lo importante es que ellos puedan sentirse capaces de hacer cosas diferentes a las que puedan estar a disgusto en algún momento, porque eso querrá decir que el grupo crece. Lo he dicho con los centrales, con los laterales, con los carriles... Se tienen que acostumbrar y la gente del medio también para poder encontrar superioridades e ir variando situaciones que nos vayan interesando en diferentes partidos. Y en eso estamos. Conjugar todo lo que tenemos en diferentes situaciones puede parecer muy fácil, pero todo tiene que tener un equilibrio con y sin (balón). Y eso es a lo que a mí más me preocupa. En ese trabajo estamos”.

La segunda ola del trivote de los 169 centímetros Más información

Noé y su nivel con el Fabril. “Rubén va a entrenar ya con el Fabril y Noé sigue con nosotros, en una dinámica de crecimiento y demostrando en Primera RFEF el nivel que tiene. Nosotros contamos muchísimo con él, pero tenemos muchos jugadores ahí. Hay que ver los momentos en los que podamos introducirlo. Está dando pasos adelante. Tiene que seguir insistiendo y teniendo continuidad”.

La evolución de Bil Nsongo. “Su evolución me parece muy bonita. Es un chico humilde, trabajador, que da todo y que siempre tiene un gesto con su compañero. Todo lo bueno que le pase... Cualquier persona que haya sido partícipe desde su llegada aquí hasta hace poco, su debut en Primera y en su selección, tiene que estar muy orgullosa. Le animamos a que siga empujando y creciendo. Estamos encantados con él”.