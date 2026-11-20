Aubameyang, en el avión de camino a Vitoria RCD

El Deportivo y Antonio Hidalgo contarán con Pierre-Emerick Aubameyang en Vitoria. A pesar de sus problemas de tobillo, que le han obligado a entrenarse al margen del equipo, el ariete gabonés ha formado parte de la expedición que viaja a la capital alavesa para medirse este sábado al Alavés.

De este modo, serán sus sensaciones el propio sábado, día de partido, las que determinen cuántos minutos puede jugar el delantero africano, que todavía no ha sido titular desde su lesión de menisco.

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La dolencia no es "preocupante" ni "nada importante", como reconoció Hidalgo en la mañana de este viernes, pero sí es suficiente para mantener la duda sobre la disponibilidad del delantero del Dépor que, de esta manera, únicamente cuenta con las bajas de Bright Ede y Zakaria Eddahchouri.