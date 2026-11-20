Víctor García Verdura sigue el juego durante el Getafe-Sevilla de esta temporada EFE

El Alavés-Deportivo será arbitrado por un colegiado con el que el cuadro coruñés nunca se ha visto las caras. Y es que Víctor García Verdura ha sido seleccionado por la RFEF como el encargado de impartir justicia como árbitro principal en Mendizorroza.

Será la primera vez que el trencilla catalán dirija un encuentro del Dépor, con el que nunca ha coincidido en ninguna categoría hasta este curso, pues su ascenso coincidió con la caída a los infiernos del cuadro herculino.

Esta es la cuarta temporada de García Verdura en Primera División. Todo un logro para el colegiado de 32 años, que promedia 25,50 faltas señaladas por encuentro, con una media de 3,67 tarjetas amarillas y 0,17 rojas en los 6 partidos que ha dirigido esta temporada. De este modo, García Verdura es uno de los colegiados que menos amonestan y que menos faltan señalan.

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Víctor García Verdura estará asistido desde la Sala VOR por Valentín Pizarro Gómez, un colegiado que desde el año 2022 se ha convertido en especialista de VAR. Cabe destacar que el árbitro de Ciudad Real fue seleccionado para dirigir la final por el ascenso de 2019, de infausto recuerdo para el Deportivo, pues perdió 3-0 en Mallorca y se quedó sin poder regresar a Primera División.