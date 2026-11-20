Cómo y dónde ver el Alavés-Deportivo: horario y TV
El equipo coruñés visita Mendizorroza tras el parón de selecciones para medirse al cuadro babazorro que acumula ocho jornadas sin sumar de tres
El fútbol regresa después del último parón de selecciones y Alavés y Deportivo se enfrentarán este sábado a la hora de comer en Mendizorroza (14.00 horas). Separados por tan solo dos puntos en la clasificación, afrontan la jornada en situaciones muy diferentes. El conjunto blanquiazul llega a Vitoria tras dos encuentros puntuando y después de conseguir su primera portería a cero del curso ante el Espanyol, mientras que el cuadro babazorro necesita reencontrarse con la victoria, ya que encadena ocho jornadas consecutivas sin ganar.
Datos del partido 📝
- Partido: Alavés-Deportivo
- Fecha: Sábado, 21 de noviembre
- Hora: 14.00h
- Estadio: Mendizorroza
- TV: Movistar LaLiga
¿A qué hora es el Alavés-Deportivo? ⏰
El partido comenzará a las 14.00 horas (hora peninsular española).
¿Dónde ver el Alavés-Deportivo por TV? 📺
El encuentro podrá seguirse a través de Movistar LaLiga. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.