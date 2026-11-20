Yeremay encara a Héctor Fort en el encuentro entre Real Sociedad y Deportivo Fernando Fernández

El fútbol regresa después del último parón de selecciones y Alavés y Deportivo se enfrentarán este sábado a la hora de comer en Mendizorroza (14.00 horas). Separados por tan solo dos puntos en la clasificación, afrontan la jornada en situaciones muy diferentes. El conjunto blanquiazul llega a Vitoria tras dos encuentros puntuando y después de conseguir su primera portería a cero del curso ante el Espanyol, mientras que el cuadro babazorro necesita reencontrarse con la victoria, ya que encadena ocho jornadas consecutivas sin ganar.

Datos del partido 📝

Partido : Alavés-Deportivo

: Alavés-Deportivo Fecha : Sábado, 21 de noviembre

: Sábado, 21 de noviembre Hora : 14.00h

: 14.00h Estadio : Mendizorroza

: Mendizorroza TV: Movistar LaLiga

¿A qué hora es el Alavés-Deportivo? ⏰

El partido comenzará a las 14.00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Alavés-Deportivo por TV? 📺

El encuentro podrá seguirse a través de Movistar LaLiga. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.