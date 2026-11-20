Antonio Hidalgo y Aubameyang, en el banquillo, antes de comenzar el Deportivo-Osasuna Quintana

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, compareció en la mañana de este viernes en Abegondo en la previa del duelo ante el Alavés. A poco más de 24 horas para el choque y con el último entrenamiento todavía por desarrollarse, el preparador quiso ser prudente con respecto a la disponibilidad de Pierre-Emerick Aubameyang, que no entrenó el pasado jueves por unas molestias en el tobillo. "Vamos a ver cómo viene y cómo se encuentra, a ver si puede realizar el entrenamiento de este viernes. Paró por precaución porque tenía una pequeña molestia, para ver cómo evolucionaba. No parece nada preocupante, pero falta muy poco para el partido", adelantó Hidalgo.

El preparador no despejó la duda sobre la presencia de gabonés en el once ni en la convocatoria, aunque destacó que será importante escuchar al jugador: "Cuando los jugadores van ganando años, conocen su cuerpo y las sensaciones. Saben competir con más o menos dolor. Con un jugador experimentado, hay que escucharle muchísimo".

Asimismo, preguntado por si era más optimista o pesimista de cara a la participación del dorsal '7', ofreció una respuesta tajante, aunque con cierta ironía: "Yo siempre soy optimista".

Dos bajas seguras

De esta manera, la de Auba es la principal duda del Deportivo, toda vez que Zakaria Eddahchouri y Bright Ede no estarán disponibles en Mendizorroza. El neerlandés sigue avanzando en la recuperación de su muñeca y con el polaco se frenó su reincorporación después de que no se encontrase del todo cómodo la pasada semana con respecto a su lesión en el complejo isquiotibial de su pierna derecha.