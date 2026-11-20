Josema Giménez da un pase durante el Deportivo-Osasuna Quintana

El Deportivo regresa a la competición después de un fin de semana sin fútbol por la ventana FIFA. Fueron cinco los futbolistas blanquiazules que viajaron para competir con sus selecciones, una circunstancia que condiciona el once de Antonio Hidalgo de cara al duelo en Mendizorroza contra el Alavés.

Aunque quizá el mayor condicionante es el tobillo de Aubameyang. El gabonés sintió una molestia el pasado jueves que le hizo no entrenar por precaución. Y aunque la dolencia no es preocupante, quizá podría hacer que Hidalgo optase por ser conservador y esperase una semana más para devolver al delantero africano a la titularidad.

Sin altas en la enfermería, si finalmente Auba no es de la partida, el Deportivo podría mantener su estructura de dos puntas, con Yeremay Hernández acompañando a Bil Nsongo. Por detrás, el técnico podría acoplar a Marc Casadó al doble pivote conformado por Amatucci y Mario Soriano, aunque no sería descabellado que el técnico probase otra fórmula: el italiano viene de jugar con Italia sub-21 y el catalán estuvo siete semanas sin jugar antes de reaparecer unos minutos ante el Espanyol. A favor de Casadó juega el hecho de que Hidalgo haya asegurado que "está para los 90 minutos". A favor de 'Ama', que siempre que ha estado disponible ha contado con muchos minutos.

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Mientras, en defensa, Bright Ede continúa siendo baja -al igual que el delantero Zakaria Eddahchouri- y Giménez llega entre algodones. No sufre ninguna lesión el uruguayo, pero el central no aterrizó en A Coruña hasta la tarde del pasado jueves, después de un largo viaje transoceánico y de jugar más de una hora con Uruguay el martes. Pese a ello, si está en condiciones, es indiscutible para Hidalgo junto a Miguel Loureiro. Y más en un escenario de enorme exigencia como Mendizorroza.

También hay dudas en el carril derecho. Mella ha venido jugando ahí en los últimos partidos, pero el hecho de acudir con la selección sub-21 y no entrenar con el grupo hasta el jueves quizá provoque que el staff del Dépor busque en ese sector una vuelta de tuerca. Sin descartar al canterano del Dépor, entre los candidatos a su puesto están Adrià Altimira (adelantaría su posición y abriría un espacio para Ximo Navarro o Lucas Noubi), Adama Traoré o incluso Luismi Cruz, que el pasado curso en Segunda ejerció ese rol en muchas ocasiones.