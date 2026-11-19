Aubameyang en una sesión de entrenamiento RCDEPORTIVO

El delantero del Deportivo Pierre-Emerick Aubameyang pasa a mediodía de este jueves una revisión médica en un hospital coruñés tras el entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva de Abegondo. La presencia del jugador no pasó desapercibida para los usuarios del centro médico. Fuentes del club apuntan que todo se debe a unas molestias en uno de los tobillos del futbolista. “En principio, sin importancia”, apuntan. En todo caso, la cojera del jugador era evidente, según varios testigos.

Aubameyang reapareció hace dos jornadas tras ser sometido a una artroscopia después de sufrir una rotura parcial en el menisco externo de su rodilla derecha. De cara al partido de este sábado en Mendizorroza ante el Alavés se aguardaba que pudiese regresar al once titular. Todo queda en el aire ahora a expensas de lo que determinen las pruebas médicas y en vista de ellas de si es conveniente seguir modulando los minutos de juego del delantero.

A lo largo de su prolongada carrera, Aubameyang no ha sufrido lesiones de gravedad, apenas dolencias que no le apartaron de la práctica futbolística apenas unas semanas. En lo que va de temporada ha aportado cinco goles, pero no pudo anotar en los minutos (22) que disputó contra Osasuna, aunque fue decisivo en la acción del gol de la victoria marcado por Nsongo Bil, y ante el Espanyol. Contra el cuadro perico ya jugó toda la segunda parte.