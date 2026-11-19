Quique Sánchez Flores, en rueda de prensa Alavés

Quique Sánchez Flores se volverá a ver las caras con el Deportivo este sábado (14.00 horas), esta vez ocupando el banquillo de un Alavés que acumula ya ocho jornadas ligueras sin sumar de tres. Con cinco derrotas y tres empates a sus espaldas, el técnico del conjunto babazorro analizó la situación de su equipo y el encuentro ante un rival del que destacó "un músculo y una fortaleza que no tienen muchos equipos de Primera".

Internacionales. "Faltan Mariano y Abde, que se incorporan mañana. Han llegado bien y el equipo está en la idea de recuperar niveles que hemos tenido antes. Hemos hablado varias veces, hemos visto dónde tenemos los puntos de mejora. Estamos más que preparados para poderlo hacer y lo que intentamos, desde la humildad, pero también desde el reconocimiento de nuestras flaquezas en este periodo en el que nos está costando ganar, es recuperar valores que nos lleven a competir por encima".

Próximos enfrentamientos. "Ahora ya ha cambiado la teoría. No nos ha salido bien lo del bloque, vamos a ir a partido a partido (risas). Vamos a fijarnos en cada uno y la suma nos va a dar una visión más correcta. No me gusta el enfoque de lo que hicimos la anterior vez, es mejor centrarse en cada partido. El del Dépor es muy importante. Los jugadores tienen muchas ganas, todos tenemos ganas de volver a conectar con nuestra afición, volverles a dar el partido que merecen. Yo llevo imaginando ese partido bastante tiempo. Ojalá salga en la medida que me lo imagino para poder transmitir las sensaciones que queremos".

Ansiedad por salir a ganar. "Los jugadores, el club, la afición… reconocen este estado y esta situación. Es como se han sentido en casi todos los años que se ha mantenido en la categoría. Es un escenario superconocido. Tengo la frustración de no haber hecho del otro escenario algo mejor y más longevo, pero la situación es la que es. En una liga de largo recorrido, cada uno va a estar en el lugar que va a estar y nosotros ya estamos peleando en las posiciones y contra los equipos que son los nuestros".

Deportivo. "Pertenece a nuestra liga. Todos los equipos lo son, pero este es de un nivel similar al nuestro, sin olvidar que viene reforzadísimo por la gestión. De Segunda, pero con una fortaleza y un músculo que no tienen muchos equipos de Primera. Conviene recordarlo, para que sepamos a qué nivel de equipo nos vamos a enfrentar. Un gran equipo, pero confiamos mucho en nosotros, en nuestra gente y en conectarnos otra vez a ellos para que salga un buen partido".

Encuentro del sábado. "Queremos pensar en nuestro partido. Los planteamientos que queramos hacer los hacemos en función de cómo creemos que nos sentiríamos más felices o más positivos. Recuperando algunas claves de posicionamientos y de dónde buscar al rival. No tenemos que tener ningún miedo a nadie, lo que tenemos que hacer es competir. El otro día me dijeron que somos el equipo que más tiempo lleva empatado en la Liga. ¿Qué significa? Que competimos. Y quitando el partido nefasto, todos los partidos o los hemos perdido por la mínima o los hemos ganado por más diferencia. ¿Que le podemos añadir más agresividad o más intensidad? Lo sabemos. ¿Que le podemos añadir más o menos fútbol? Lo sabemos. ¿Que le podemos meter más o menos altura a las defensas? Lo sabemos. Vamos a intentar llevar a los chicos a ese nivel".

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En los últimos tres partidos, el Alavés ha jugado 4-4-2. ¿Es el sistema? "No es tan importante, porque ajustamos tanto durante el partido... El Deportivo ha jugado partidos 4-4-2 y otros 5-3-2 y no le cambia nada. Las alturas del equipo son las mismas, sus tics a la hora de presionar son los mismos, su juego no cambia y el juego de ataque cambia mucho en cuanto a posicionamiento. Lo más relevante es que tengamos nuestras referencias bien, que los chicos, cuando presionen, sepan dónde tienen que presionar y a quién, para que no nos quedemos en inferioridades, para que no hagamos cosas raras y seamos capaces de hacerlo bien".

Un sistema más simétrico en los últimos partidos. "La simetría depende a la hora de presionar nosotros. De si los laterales nos quedan muy bajos, si son tres en la salida, etc. Nos vemos casi con impulso de meter 4 por delante para que nuestros interiores estén más cerca de sus jugadores más bajos. Pero no nos cambia muchísimo. Hemos tenido muy buenos resultados a principio de temporada con el 5-3-2. Hemos cambiado alguna vez a 4-4-2. Ha habido momentos en el inicio de temporada donde hemos combinado los dos sistemas puntualmente. El otro día en Sevilla empezamos con un 5-3-2 y a los 20 minutos teníamos marcado que cambiaríamos a 4-4-2 y no pasó nada, cuando teníamos totalmente sujetas las referencias para que los jugadores pudieran saltar".

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¿Qué mensaje le transmiten la plantilla y la afición? "La gente es magnífica. Algunos me dicen que hay que ganar, es algo que tenemos más que asumido. Perder cinco y empatar tres es una racha que no nos gusta en absoluto, pero es una situación que se equilibra con lo anterior, que también era poco lógico. La gente ya empieza a notar que tenemos que dar ese paso adelante, porque además, si lo damos, vamos a estar bien. Estoy convencido de que volveremos a ser muy positivos, pero tenemos que ir primero a la acción para que llegue luego el resultado".

¿La mala racha es consecuencia del bajón de algún jugador clave? "Yo a los jugadores los quiero mucho. Tengo un grupo muy noble, trabajador y profesional. Si alguno no está en su mejor momento, no será porque no quiera. Hay que darles la mano, ayudarles, individualizar las conversaciones para intentar sacar el máximo rendimiento. Obviamente, si hemos entrado en una dinámica más negativa, perjudica al jugador de forma individual. Uno lo puede ver desde un lado o desde otro. Yo prefiero verlo desde el lado conjunto. No estamos en una mala racha porque los jugadores no estuvieran bien o los jugadores no están bien porque estamos en una mala racha. Forma parte del fútbol, de los englomerados que se dan en algún momento de la temporada e intentamos tomar soluciones".

¿De qué se trata recuperar valores? "Esos fragmentos que vas perdiendo cuando no estás ganando. Como entrenadores tenemos la responsabilidad de repasar programas, estadísticas, porcentaje de ataque, defensa, transiciones… No hay grandes diferencias en cuanto a programaciones o ejecuciones de entrenamiento, pero las victorias, las derrotas o los empates te dan una diferente energía. Tenemos que tener la capacidad porque estos chicos la han tenido todos estos años. Que en los momentos más complicados saquen la energía máxima, porque pueden, saben y tienen la capacidad de hacerlo".

Cambio de enfoque durante los parones. "Tuvimos Copa, que nos condicionó la primera semana de parón, aunque fue bastante normal, de cuatro entrenamientos, y la siguiente de cinco. Normalidad máxima. En estos momentos en los que de repente ganas un partido de Copa, vale, es nuestra obligación y es un rival menor, pero cuando llegas al día siguiente al entrenamiento, se respira un aire diferente. Venimos de puntuar, que no se nos olvide, en un campo muy complicado, a través de la agresividad, de la intensidad y ojalá recuperemos esos valores y otras muchas cosas".

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La pareja Blanco-Guevera contra el Sevilla. "Me gustó. Sé que estos años han hecho muy buena pareja Ander y Antonio, pero lo que más me gusta es que vayamos cumpliendo nuestro criterio, que siempre ha sido que, más allá de los resultados, tengamos la capacidad de ir introduciendo gente, que no se nos quede gente en el camino. Que haya más navegantes que náufragos. Cuando creamos que algún jugador se nos está quedando alejado de la dinámica, le vamos a dar minutos porque queremos que se sientan todos competitivos y que compitan entre ellos para jugar".

Miguel Rodríguez. "Ya lleva bastante tiempo mejor y haciendo cosas muy interesantes. Cuando arranca hacia delante, arranca de verdad. Es atrevido, fuerte, rápido, tira bien los intervalos y, cuando tenemos que hacer un cuadrado en ataque, es un jugador que se la queda bien y se gira bien. Han aparecido cosas en estos últimos tiempos que el chico tenía, pero que todavía no afloraban. Estamos ante un nuevo jugador y seguramente tendrá oportunidades".