Luismi Cruz conduce el balón durante el Dépor-Osasuna Patricia G. Fraga

El último parón internacional de 2026 llegó a su fin y el Deportivo recupera la rutina con la visita de este sábado (a las 14.00 horas) a Mendizorroza. Un encuentro que abrirá un exigente calendario para los blanquiazules. Luismi Cruz, el protagonista de esta mañana en Abegondo, analizó el momento del equipo y los retos que afronta el conjunto coruñés en las próximas semanas.

Regreso a la competición. “Muchas ganas de volver a competir. Además, el grupo está recuperando a gente. Ede y Zaka... estamos casi todos ya. Tenemos ganas de que llegue el duelo del sábado para volver a ganar”.

Bajas. “No lo sé. Al final son cargas que gestiona el doctor con los preparadores físicos. Ellos llevan las cargas. No sé si llegarán”.

Alavés. “Sabemos que es un rival duro. Compiten todos los partidos y en su campo se hacen fuertes. Son ganadores de duelos. Nosotros iremos con la ambición de siempre. De sacar los tres puntos y hacer nuestro mejor partido. Muchas ganas de que llegue el sábado y ganar”.

Nivel personal. “Yo me encuentro muy bien, tanto en una posición u otra. Estoy encontrando buenas sensaciones. Me intento adaptar por el bien del grupo y trato de dar el máximo”.

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Sube el nivel. “Para nosotros este rival es directo. Tenemos que ir con la ambición de sacar los tres puntos, pero mirar más allá sería equivocarse. Hay que centrarse en el sábado y ya veremos más adelante”.

Buen momento para afrontar ese tramo de calendario. “Cuantos más jugadores estemos disponibles, más difícil se lo pondremos al míster. Sube el nivel del grupo y la competitividad. Beneficia a todos y se notará en el fin de semana”.

Internacionales. “No es fácil. Cada uno llega con sus tiempos y habrá que ver cómo se encuentran físicamente. Yo los veo bien, empiezan a estar acostumbrados a esos viajes. Es bueno para el Deportivo tener tantos representantes fuera”.

Nómina creciente. “Que llamen a un compañero para su selección llena de orgullo al vestuario. El trabajo colectivo hace que saquen su mejor versión. Que les podamos ayudar es un orgullo. Están haciendo las cosas bien”.

Sobre el empate ante el Espanyol. “Analizamos los errores y los aciertos. Nos servirá para aprender. Muchos somos nuevos en la categoría y no estamos viendo en escenarios a los que no estamos acostumbrados. Nos sirve para irnos encontrando”.

Mendizorroza. “Sabemos lo que nos espera. Van a apretar, pero nuestra gente estará en la esquina tratando de animarnos. No serán pocos y siempre se hacen notar en todos los campos a los que van”.

Exhibición el curso pasado. “Fue un partido muy especial para mí. Marqué mis primeros goles con esta camiseta y me encontré muy bien. Ojalá pueda volver a vivir un partido así. Con Zaka (que marcó tres) no he hablado nada. Ojalá se repita”.

Jesús de Miguel. “Mandar mi ánimo a la familia y el club. Tengo muchos excampañeros y no es fácil para nadie. Es un momento difícil. Pero estoy seguro de que sacarán fuerzas de donde no hay para dedicarle una temporada bonita”.