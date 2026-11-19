Adama Traoré, en la primera ronda de Copa ante el Auriense Fernando Fernández

El Deportivo conocerá el próximo lunes 23 de noviembre a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. El sorteo, previsto a partir de las 12.30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, emparejará al conjunto blanquiazul con un equipo de Primera Federación o Segunda Federación. La eliminatoria se disputará a partido único, del 1 al 3 de diciembre, y los coruñeses jugarán como visitantes por su condición de equipo de Primera División.

La principal particularidad de esta ronda estará de nuevo en la distribución geográfica. A diferencia de la primera eliminatoria, en la que la Federación estableció cuatro grupos de proximidad para limitar los desplazamientos, esta vez habrá únicamente dos (a falta de confirmación oficial). La RFEF todavía no ha anunciado cómo quedarán configurados, por lo que tampoco está definido qué equipos tienen posibilidades reales de enfrentarse al Dépor.

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El precedente de la pasada temporada invita a no descartar desplazamientos largos. Entonces, la Federación optó por una división norte-sur y al Dépor le correspondió el Sabadell en el cruce de la segunda ronda. Pese a que ambos clubes quedaron encuadrados en el mismo bloque geográfico, el viaje hasta tierras catalanas estuvo lejos de ser uno de los más cortos posibles.

Si se repite ese reparto, entre los posibles rivales blanquiazules estarían equipos como el Arosa, el Zamora, la Ponferradina, la Cultural Leonesa, el Numancia, el Amorebieta o la Gimnástica de Torrelavega, entre otros. Sin embargo, si la Federación establece otra distribución, el abanico podría incluir también a conjuntos de zonas más alejadas.

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No obstante, mientras la RFEF no se pronuncia sobre la división geográfica, el Dépor podría emparejarse teóricamente con alguno de los siguientes 23 equipos:

Primera Federación (14): Antequera, Coria, Cultural Leonesa, Europa, Extremadura, Huesca, Rayo Majadahonda, Mirandés, Ponferradina, Real Jaén, Sant Andreu, Zamora, Zaragoza y Cartagena.