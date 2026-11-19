Aubameyang celebra con una bola de dragón, imitando a Son Goku, uno de sus tantos en el Real Madrid-Barcelona de la temporada 2021-22 FCB

Fue una sola vez la que el fútbol enfrentó a Pierre-Emerick Aubameyang y a Mariano Díaz. Aunque en un contexto prácticamente inigualable. Porque pocos partidos hay más grandes que un Clásico entre Real Madrid y Barcelona, duelo que ejerció como contexto para el cruce que este sábado se reedita entre el gabonés y el dominicano en Mendizorroza.

Aquel choque de la temporada 2021-22 sucedió en uno de los momentos más álgidos de las carreras de dos futbolistas que llegaron a competir en los mejores clubes de Europa, aunque con una trayectoria bien diferente. Porque mientras el actual delantero del Deportivo acumula un envidiable currículum en el que el Barça es solo una más de las gigantescas instituciones que adornan la hoja de servicios, el futbolista del Alavés logró su gran contrato con el Madrid tras un gran pero único curso en Lyon. Mariano se salió en Francia y se ganó el retorno a la ‘Casa Blanca’, donde nunca terminó de justificar la apuesta del club en el primer año de la era postCristiano Ronaldo.

Ni siquiera rindió Mariano en ese primer curso en el que el Real Madrid aprovechó los problemas culés para ganar con suficiencia la liga. Aquel fue el penúltimo título liguero del conjunto merengue, que acabó cerrando el campeonato con 13 puntos de distancia con respecto a su eterno rival.

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Sin embargo, nada tuvo que ver esa gigantesca diferencia con lo que sucedió en el último duelo directo de la temporada, en el que el Barcelona confirmó su notable mejoría con Xavi Hernández en el banquillo y los fichajes de invierno goleando por 0-4 en el Santiago Bernabeu a un Real Madrid que llegó al encuentro relajado, con 15 puntos de margen.

Pero un Clásico es un Clásico. Y el que se llevó la alegría fue el Barcelona de un Pierre-Emerick Aubameyang que ejerció como protagonista absoluto de aquella noche del 20 de marzo del 2026, en la que asaltó Madrid con un doblete ante Courtois y una asistencia espectacular de tacón a Ferran Torres.

Auba para todo

Fue determinante el africano para abrir el marcador en el minuto 29 anticipándose a la defensa para rematar de cabeza un centro desde la derecha de Dembélé. Y también justo tras el descanso, con Mariano ya en el campo para ejercer de delantero centro después de una primera parte en la que el Madrid naufragó con Modric de ‘falso 9’. Auba se plantó en la corona del área y, ante la presión de Nacho, colocó de tacón a Ferran frente al gigante belga para que el actual campeón del mundo transformase el 0-3. Luego llegó el 0-4, en el que el valenciano le devolvió la concesión con un último pase que acabó con definición picada de Pierre-Emerick por encima de Courtois.

Luego les llegó el turno desde el banco a Adama Traoré y al herculino Nico González, como al también coruñés Lucas Vázquez. Pero el encuentro ya estaba sentenciado y para el recuerdo había quedado la imagen de Aubameyang celebrando el cuarto tanto ‘a lo Son Goku’.

“Lo planeé por la mañana. A la bola de dragón le puedes pedir un deseo y yo quería ganar el partido y marcar un gol para mis abuelos y mi familia. Tenía ganas de hacer las cosas bien, como lo estoy haciendo ahora. Es más fácil cuando estás en un equipo que juega así. Le dedico este partido a mis abuelos, que ya no están aquí”, explicó después el gabonés, con el que el Barça acabó haciendo caja después de esa media temporada extraordinaria y que este sábado se reencuentra con Mariano, una de sus víctimas en aquel encuentro de histórico recuerdo para el delantero deportivista.