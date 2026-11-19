Bil Nsongo pasa la pelota ante la presión de Oriol Rey, en el Deportivo-Levante Quintana

El nombre del binomio tiene tal musicalidad que podría ejercer de pareja protagonista de una película de acción. Pero Bil y Toni están lejos de ser un dúo que trabaje junto. De hecho, el encuentro en Mendizorroza del próximo sábado será la primera vez que Nsongo y Martínez se crucen en un terreno de juego. Interpretarán el papel de enemigos, aunque el camerunés y el murciano tienen muchas más cosas en común de las que, a priori, podría parecer.

Y es que más allá de compartir la posición de delantero centro, el punta del Deportivo y el del Alavés manejan virtudes prácticamente idénticas, al igual que comparten un lastre que, hasta ahora, les ha impedido destacar más en este primer tercio de competición: están fallando muchas situaciones de gol evidentes.

Porque aunque Bil Nsongo acumule ya 2 tantos después de ver portería en los últimos dos partidos que el Dépor ha jugado en Riazor, el africano es, junto a Toni, el futbolista de la Liga menos eficaz, si se tiene en cuenta el volumen de goles esperados (expected goals o xG) que necesitan para marcar gol.

Sin acierto

Así, no hay un futbolista con peor balance entre goles esperados y goles que Toni Martínez, que todavía no sabe lo que es celebrar un tanto esta temporada, a pesar de que suma ocasiones con un valor acumulado de 2,38 xG, siempre según el modelo de Driblab.

Condicionado por una lesión, el delantero del Alavés ha empezado el curso sin pólvora el punta babazorro, que el pasado curso estuvo cerca de figurar entre los 26 convocados de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero del Alavés, Toni Martínez (i), disputa el balón ante el defensa del Sevilla, Kike Salas, durante el encuentro de la Liga EFE / José Manuel Vidal

A poner en un brete al seleccionador ayudaron los 14 goles que transformó en liga, a los que sumó 3 en Copa para irse hasta los 17 totales. Unas cifras a las que añadió la enorme habilidad de ejercer como referencia sobre la que pivotar.

Sin acierto en los primeros 12 partidos de este curso, el exjugador del Oporto al menos no ha perdido esa sensibilidad a la hora de funcionar como faro ofensivo de un equipo que hace del juego sobre sus puntas un pilar identitario. De hecho, Toni es el delantero centro de la Liga que más duelos aéreos gana. No solo en cuanto a cantidad (4,9 por partido), una circunstancia condicionada por el modelo colectivo, sino también en lo referente al porcentaje de éxito, que se eleva hasta el extraordinario 59,7%.

“Es muy importante para nosotros. Y no tengo ninguna duda sobre Toni, pero ninguna. Va a ser importantísimo. Lo que pasa es que es verdad que lo queremos recuperar”, apuntó hace algunas semanas su técnico, Quique Sánchez Flores, sobre el futbolista, penalizado por esos problemas físicos en el momento incipiente del curso. Las declaraciones de hace algunas semanas no eran un brindis al sol, sino la ilustración de la importancia capital de Martínez en la forma de jugar de ‘el Glorioso’, a pesar de su desacierto en el remate.

Comparativa entre los datos de Bil Nsongo y Toni Martínez (jornadas 1-12) Driblab

De este modo, Toni sigue siendo capital en los planes del Alavés de un modo similar a lo que sucede con Bil Nsongo, un ariete que va mucho más allá del gol en el Dépor. Sin Aubameyang, el camerunés tuvo que dar un paso adelante en la finalización. Pero su aportación tuvo más de insistencia que de acierto. Porque elevó sus cifras de remate, aunque eso no significó más precisión. En muchas ocasiones no ha seleccionado bien cuándo rematar —acumula muchos disparos bloqueados— y en otras, sus definiciones no fueron las certeras.

Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que Nsongo sea el siguiente futbolista de la Liga, después de Martínez, con un peor balance entre sus goles esperados y sus goles materializados. Bil ha marcado 2 tantos, pero ha generado ocasiones por valor de 4,32 xG (el séptimo dígito más alto de la Liga). Con -2,32, se acerca mucho a la diferencia de Martínez. Aunque al igual que él, suma enormes dígitos en relación al juego que lo hacen imprescindible más allá del gol.