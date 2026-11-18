Jugadores del Deportivo tratan de bloquear un remate de Ante Budimir, delantero de Osasuna, durante el partido ante el conjunto navarro en Riazor Quintana

El Alavés es el equipo que más centros completa de Primera División. El Deportivo, uno de los que mejor responde cuando el balón llega a su área. El conjunto vitoriano lidera la Liga en envíos precisos y porcentaje de acierto, mientras que el deportivista ocupa la tercera posición en despejes por partido y cuenta con tres futbolistas entre los cinco mejores del campeonato en centros interceptados. Mendizorroza será este sábado (14.00 horas) el escenario de un choque entre dos de las principales fortalezas de ambos equipos.

Quique Sánchez Flores ha potenciado una identidad histórica del Alavés con carrileros profundos y delanteros dominadores en el área. Por su parte, Antonio Hidalgo dispone de una defensa que está ofreciendo cifras de primer nivel en despejes, duelos aéreos y protección del área. Un frontón frente a un equipo empeñado en romperlo.

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Los números colectivos retratan la dimensión de la amenaza vitoriana. Según Driblab, el Alavés es primero en centros completados, con 79, por delante del Sevilla (78), el Espanyol y el Real Madrid (76). También encabeza el porcentaje de acierto en esos centros, con un 32,5%. El Dépor aparece tercero en esta clasificación, con un 31%, y séptimo en volumen, con 71 envíos completados.

Detrás de esa producción hay futbolistas especialmente relevantes. Denis Suárez es el líder de Primera en centros completados por 90 minutos, con 3,2, y segundo en volumen de intentos, con 7,4. Ángel Pérez ocupa la séptima posición en envíos completados, con 1,85, pero destaca especialmente por su precisión. Es quinto con un 44,7% de acierto. Además, lidera la clasificación de centros completados en jugada, también con 1,85 por cada 90 minutos. El carrilero derecho representa una de las principales vías de suministro para los atacantes.

El Alavés dispone de dos referencias como Lucas Boyé y Toni Martínez, dominadores en el juego aéreo, capaces de convertir los balones laterales en ocasiones. Aunque la amenaza tampoco termina en ellos. Los defensas vitorianos se incorporan a las acciones de estrategia y multiplican la presencia y el peligro en el área. El Dépor tendrá que protegerse de los centros desde los costados, pero también de las segundas jugadas y de las acciones a balón parado.

Ahí es donde los números blanquiazules adquieren especial valor. El equipo coruñés es tercero en despejes por partido, con 27,4, solo por detrás del Racing (28,1) y el Getafe (27,6). Suma 329 en las primeras doce jornadas de competición. El Alavés también aparece entre los diez primeros, séptimo con 25,3. Los despejes no proceden exclusivamente de centros laterales, pero reflejan la capacidad de ambos conjuntos para resolver situaciones cerca de su portería.

Además, en el caso del Dépor, la fortaleza tiene nombres propios. Miguel Loureiro lidera la clasificación de centros interceptados de Driblab, con 1,93 por cada 90 minutos. Ximo Navarro es tercero, con 1,68, y José María Giménez, quinto, con 1,62. Tres deportivistas entre los cinco mejores de Primera en una estadística especialmente significativa ante un adversario que busca continuamente alimentar el área.

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Los mismos protagonistas destacan cuando toca despejar. Giménez es el mejor de la Liga, con 3,25 por cada 90 minutos, y Loureiro ocupa la segunda posición, con 2,96. Ximo es noveno, con 2,42. La contundencia de los centrales se completa con otros especialistas en el juego aéreo. Bright Ede es octavo en porcentaje de duelos aéreos ganados, con un 77,8%, y también octavo en duelos ganados en acciones a balón parado, con 0,73 por 90 minutos. Por su parte, Lucas Noubi es segundo en duelos aéreos defensivos, con 3,9, únicamente por detrás de Yeray Álvarez, del Athletic.

Giménez también figura entre los mejores en los duelos aéreos ganados en acciones a balón parado, sexto con 0,76, mientras que Loureiro es décimo con 0,70. Una acumulación de argumentos individuales que explica la buena posición del Dépor en los registros defensivos y que tendrá una prueba exigente en Vitoria.

El desafío será mantener esa eficacia durante todo el encuentro. El Alavés es capaz de insistir por ambas bandas, cambiar el origen de los envíos y cargar el área con muchos futbolistas. El Dépor necesitará mantener su nivel de protección del área ante jugadores como Boyé y Toni Martínez, especialistas en encontrar la forma de conectar el remate. En Mendizorroza habrá mucho balón por el aire y el equipo de Hidalgo tendrá que convertirse en un frontón para que una de sus fortalezas prevalezca ante la amenaza alavesista.