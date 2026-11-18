La selección uruguaya celebra su triunfo ante República Dominicana la pasada madrugada @URUGUAY

El último capítulo de los internacionales del Deportivo terminó la pasada madrugada con el encuentro entre Uruguay y República Dominicana (5-1), donde Josema Giménez fue protagonista como titular y volvió a lucir el brazalete de capitán de la celeste después de quedarse sin minutos ante Argentina. La buena noticia es que todos los futbolistas que han tenido que viajar con sus selecciones regresan a A Coruña sin aparentes lesiones, aunque en el caso del central charrúa el peaje de los dos últimos meses para defender la camiseta de su país se vaya por encima de los 53.000 kilómetros.

El éxodo internacional es algo que todos los equipos deben asumir cuando llegan a la máxima élite y contratan jugadores de ese nivel. Y la situación siempre se complica cuando las mejores piezas son de otro continente. Es el caso de Josema Giménez, que entre el parón de septiembre y el actual ha dado prácticamente la vuelta al mundo para estar presente en un total de cinco encuentros en cinco ciudades de cinco países diferentes.

A diferencia de lo que sucede con las selecciones UEFA y la Nations League, la Conmebol no tiene torneo oficial que se esté disputando en estos momentos una vez terminada la Copa del Mundo. Por lo tanto, equipos como el uruguayo están aprovechando para disputar partidos amistosos, algunos englobados en una gira alejada de Sudamérica. De esta forma, el combinado que ahora dirige Diego Forlán visitó en la anterior ventana FIFA Japón, Corea del Sur e India para enfrentarse a sus correspondientes equipos nacionales. En el parón que acaba de terminar, más convencional, el viaje de Giménez incluye visita a Buenos Aires para el clásico del Río de la Plata en La Bombonera, además del último encuentro ya en la uruguaya Maldonado.

Buscando recuperar su sitio

La noticia positiva para el Dépor es que, además de recuperar sano al que ya se ha convertido en pilar para la defensa de Antonio Hidalgo, Giménez no volverá con las piernas demasiado cargadas. Al menos no por los minutos disputados. Como ya dejó entrever en sus primeros encuentros, Forlán tiene otros jugadores por delante del deportivista en la rotación. La zaga uruguaya está liderada por el exazulgranda Ronald Araújo y por Mathias Olivera, del Nápoles, mientras que el jugador del Celta Cáceres pugna con el Pela por asentarse como primera alternativa a ambos.

A Coruña sana a Josema Giménez Más información

De esta forma, el balance del defensor blanquiazul en estos cinco encuentros es de unos escasos 160 minutos, con dos choques, frente a Corea y el pasado sábado ante Argentina, en los que no llegó a salir al terreno de juego.

La pelota está ahora en el tejado del entrenador del Dépor, que no recuperará a uno de sus fijos hasta el viernes, a poco más de 24 horas de visitar al Alavés (sábado, 14.00 horas). Quizá sin demasiado desgaste, pero con una cifra de kilómetros a sus espaldas en los últimos meses al que muchos ni se acercan en un año entero.