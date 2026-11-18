Fernando Soriano junto a Antonio Hidalgo en San Lázaro Patricia G. Fraga

La competición rara vez da tregua y, especialmente cuando las cosas van bien, no suele ser grande la pulsión por mirar al futuro. Pero el parón de noviembre suele ser un punto de inflexión en este sentido. LaLiga para y de pronto buena parte de los seguidores caen en que el mercado de invierno está a la vuelta de la esquina. Hace tiempo ya que las ventanas de fichajes representan uno de los grandes atractivos del planeta fútbol. Sea cual sea el rincón. No es diferente para el Deportivo, que se acerca al mes de enero a priori sin demasiadas necesidades, pero sí con varios deberes que no debería dejar sin hacer.

Fernando Soriano no tuvo reparos en reconocer al cierre del periodo estival que una de sus asignaturas pendientes había sido la operación salida. Mientras recibía elogios de propios y extraños por lo que todos calificaron como un excelente verano en el regreso a Primera, el director deportivo lamentaba no haber podido persuadir con éxito a aquellos futbolistas a los que se les dejó claro desde bien pronto que no entrarían en los planes de Antonio Hidalgo.

El resultado, después de la guinda de las llegadas de Giménez y Casadó el último día, fue una plantilla que cubría el tope de 25 fichas que se permite del primer equipo, a lo que había que sumar la presencia de Bil Nsongo, Teun Gijselhart y Noé Carrillo para un total de 28, estos últimos con dorsal del filial. Por el camino, el neerlandés se ha marchado a los Emiratos Árabes y el club no considera al de Teo como integrante de los ‘mayores’, algo que sí ocurre con el delantero camerunés. Pero el caso es que siguen siendo 26 futbolistas en plantilla, lo que directamente significa que para firmar en enero, antes hay que dejar salir.

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El buen trabajo de hace unos meses probablemente reduzca los ajustes que tengan que realizarse durante el primer mes del año, pero eso no quiere decir que la nómina de futbolistas no pueda optimizarse. Primero por una cuestión económica, aunque el propio director deportivo reconoció que el Dépor había dejado espacio para moverse en caso de necesitarlo, pero también por la a veces infravalorada gestión del día a día y, por supuesto, dejar espacio para una cantera que hasta el momento está teniendo complicado contar con participación en lo más alto.

Oportunidades

Como era de esperar, los candidatos siguen siendo los mismos que terminaron agosto en la rampa de salida y que se resistieron a coger las maletas. Arnau Comas y Dani Barcia son los únicos futbolistas que no han debutado en Liga (en el caso del canterano, ni siquiera tuvo minutos en Copa ante el Auriense), y el club volverá a proponer un cambio de aires cuando la ventana de transferencias se abra de nuevo. Ambos tienen contrato hasta 2028 y una cesión para ganar tiempo aparece en el horizonte como la solución más propicia, aunque todo dependerá de la voluntad de los propios jugadores y de las propuestas que tengan después de unos meses en los que su cotización ha bajado. El mes y medio que queda para el cambio de año puede aumentar la lista de candidatos, también por iniciativa del propio jugador en caso de considerar que necesita buscar oportunidades en otro destino.

Teniendo en cuenta que el Dépor tiene atados a sus mejores futbolistas para no tener sorpresas ni salidas indeseadas, lo que parece improbable es que Fernando Soriano no intente al menos generar un par de huecos para tener la capacidad de moverse si aparece una oportunidad de mercado interesante, aunque no sea prioritaria. Desde que asumió el cargo en A Coruña, el maño ha seguido una estrategia clara de no solo apostar por parches en invierno, sino tratar de aprovechar situaciones favorables que permitan firmar a jugadores a medio plazo, como fue el caso de Eddahchouri o, en la última ventana, el de Riki.