El Deportivo no estará solo este sábado en Mendizorroza y no le acompañarán únicamente las 280 personas correspondientes al número de entradas que envió el Alavés para la grada visitante. Serán muchas más. El balón echará a rodar a partir de las 14.00 horas, un horario que ha ocasionado que muchos deportivistas conviertan el desplazamiento en una escapada de fin de semana por el País Vasco. La cita ha despertado una gran expectación entre la afición blanquiazul, quienes ya preparan una nueva demostración de fidelidad lejos de Riazor. Una demanda que ha llevado a muchos seguidores a tener que buscar alternativas.

Las localidades enviadas por el club vitoriano fueron sorteadas por el Deportivo entre sus abonados y se pudo comprobar que la cifra se quedó muy lejos de las necesidades de una afición que está acostumbrada a seguir al equipo en sus viajes. En esta temporada de regreso a Primera, el más numeroso hasta la fecha fue el de Anoeta, cuando las calles de San Sebastián se tiñeron de los colores del cuadro coruñés. Ahora, el encuentro en Mendizorroza amenaza con repetir esta imagen.

“Me imagino que el desplazamiento será masivo. 600 personas, seguro. En los años 80, el viaje que más hacía la gente de A Coruña era Logroño. Cuando desapareció el Logroñés, el siguiente era el de la zona de Vitoria, porque hacían noche en Logroño, les gustaba mucho picar algo, conocer sitios… Este sábado, siendo el partido a las 14.00 horas, te queda todo el día y todo el domingo para disfrutar”, explica Manu Carnota, presidente de la Peña Anduriña Llodio de Álava.

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En su caso, acudirán entre 16 y 20 integrantes de una peña que cuenta con 40 miembros. “Nos han tocado algunas en el sorteo y otras las hemos conseguido a través de gente del Alavés, que nos ha dejado algún carnet. Haremos quedada con la peña de Vitoria y pasaremos la mañana con ellos. La gente de Bilbao también irá, aunque no tenemos tanta relación, pero nos llevamos de maravilla. Este año tenemos la suerte de que el partido contra el Athletic en Bilbao es entre semana. Después de llevar 8 años sin ver al Dépor en San Mamés, espero que nos toque alguna entrada y que nos den alguna más que el Alavés, porque el estadio es más grande, aunque saldrán pocas y a precios altísimos", relata.

Este escaso número de localidades enviadas por el club albiazul ha obligado a los deportivistas a repartirse por distintos sectores de Mendizorroza, aunque todos tenían como prioridad ocupar las gradas contiguas a la visitante. “En el grupo de WhatsApp de la Federación, cuando sacaron las entradas, la zona visitante ya ponía agotada, y la de al lado para estar cerca, también. Hemos tenido que coger en distintos puntos del campo. Entre la gente de Bilbao, Vitoria, Eibar… que hay mucho gallego, será masivo, seguro”, afirma Manu.

El deportivismo, también de local

Por su parte, en Bilbao también se preparan para acudir a la cita. Enrique Rodríguez, de la Peña La Kuadrilla, confirma que al menos 15 personas tienen previsto ir al encuentro, aunque la cifra podría aumentar con aquellos que aprovecharán la visita para reunirse con amigos. “Soy de Coruña, pero vivo en Bilbao. La mayor parte compraron en la grada local, porque entre que había muy poco número de entradas y que no se la querían jugar, coordinaron para ir todos juntos, lo más cerca posible a la zona visitante. Las cogimos a través de la web del Alavés. A alguno le tocó las que enviaron, pero a muy poca gente. El sorteo es prácticamente imposible”, explica.

De la misma forma que Manu, Enrique también coincide en que el horario favorecerá la presencia de aficionados blanquiazules. “En los partidos del norte siempre viene mucha gente y al caer en sábado al mediodía, más aún. La escasez de entradas ahora mismo es porque habrá gente del Dépor comprándolas”, dice.

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Más allá de las dificultades concretas para este partido, el representante de La Kuadrilla pone el foco en una situación que afecta a las agrupaciones deportivistas que viven fuera de Galicia. “Una de las cosas que estamos intentando pelear en el convenio de la Federación, que lo están negociando ahora con el Dépor, es que a las peñas del País Vasco, o de Andalucía o Barcelona, cuando van a jugar allí, se nos hace muy complicado conseguir entradas. No lo podemos ver todos los días en Riazor y, cuando jugamos cerca, tenemos que hacer malabares para comprar en la grada local. A la visitante ya no podemos ir porque la mayoría no somos socios, lamentablemente. No podemos estar pagando un abono tan caro si vamos a ir dos veces. Por parte de las peñas que son de fuera, hay cierto malestar, porque nos cuesta un montón ver al Dépor de local y cuando viene cerca, casi hasta nos cuesta más”, expone.

Una realidad que ya es habitual

En cuanto a cercanía con Vitoria, también viajarán deportivistas desde Zaragoza. Mariasun Hierro, presidenta de la Peña A Pilarica, confirma que tendrán representación en Mendizorroza: “De nuestra peña van dos, aunque tengo a varios por confirmar. Intentamos conseguir las entradas de visitante, pero no nos tocó nada, así que las pillaron para grada local”.

No conseguir una de las localidades proporcionadas por los clubes es una realidad que aficionados como Anita Guerra ya asumen desde hace tiempo. La presidenta de la Peña Chamberí Branquiazul de Madrid calcula que acudirán entre seis y ocho integrantes de su agrupación, pero ninguno lo hará a la zona destinada a la afición blanquiazul. “Todos van a la grada local, las han comprado online sin ningún problema. Pero esto no es nuevo. Nosotros en Vitoria, hace muchos años, ya nos juntamos varias peñas y cogimos en la grada de al lado de la visitante, porque no había suficientes. Todos los desplazamientos del País Vasco son viajes que generan muchísima expectación. Además, considero que el modelo y las reglas han cambiado. Hay más abonados y los clubes mandan menos entradas. Me acuerdo de que antaño, para Vitoria, daban 800 y pico localidades. Ahora te dan 280, mira la diferencia. Más allá de que con 800 tampoco nos llegaría ni para limpiarnos un diente. Hay que adaptarse y, si hay que ir a grada local, pues se va a grada local, afirma.

Además, Anita recuerda que su grupo ha tenido que recurrir en numerosas ocasiones a esta fórmula para poder acompañar al equipo: “Por cómo se han ido dando las cosas en los últimos años, nos hemos tenido que manejar con entradas locales y no hemos tenido ningún problema. El año pasado en Eibar éramos 10 y las cogimos de locales. En Albacete también decidimos ir todos juntos, porque éramos más de 20, y sabíamos que no iban a poder atender una petición tan grande. Es momento de cambiar el chip y de darse cuenta de que las entradas, o la manera de ver el fútbol, tiene que cambiar. Es mi humilde punto de vista, como persona que ha viajado muchísimo y está ya de vuelta de todo”.

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Por otro lado, muchos de los deportivistas que viajarán desde Galicia también estarán repartidos por distintos puntos del feudo vitoriano. Luis García, presidente de la Peña Deportivista de Viveiro, explica que nueve integrantes tienen confirmada su presencia, pero que ninguno consiguió una de las localidades que el Deportivo sorteó entre sus socios. “No nos tocó entrada a ninguno, tuvimos que conseguirla por otro lado para la grada local, como hice en Anoeta. Un peñista, que vive en Vitoria, tiene amigos que les dejaron los abonos del Alavés. Yo las compré hace mes y pico, el día que salieron. No fue complicado, pero sí encontrar cinco juntas. Tuvimos que rebuscar por las gradas”, explica.

Con 280 entradas para la zona visitante y cientos de deportivistas en diferentes sectores del estadio, Mendizorroza volverá a medir el alcance del sentimiento blanquiazul lejos de casa. El Deportivo sentirá el respaldo de su afición que, incluso cuando las opciones escasean, siempre encuentra la manera de estar cerca de su equipo.