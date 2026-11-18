Giménez y Loureiro disputan un balón aéreo en el Deportivo-Osasuna Quintana

Es el quebradero de cabeza soñado por cualquier entrenador. Pero no deja de ser un quebradero de cabeza. A expensas de la llegada de Giménez y con Bright Ede apurando su recuperación, Antonio Hidalgo podrá disfrutar más tarde o más temprano de sus cuatro centrales predilectos.

Con Arnau Comas y Dani Barcia aún en la recámara pero más pendientes de salir que de debutar en Primera División con el conjunto blanquiazul, el preparador catalán tendrá que decidir cómo afrontar las próximas semanas de competición. La respuesta apunta a ser la continuidad de la pareja Giménez-Loureiro que tan buen rendimiento está ofreciendo. Pero con un diamante como Noubi esperando en el banco y el regreso de Ede, las opciones se multiplican. Porque el Dépor cuenta con cuatro nombres para el eje de su zaga, pero juntos suman mil posibilidades.

Y es que en estas doce primeras jornadas de liga, el póker de defensas nucleares del Deportivo ha demostrado poder ofrecer cualidades muy diferentes, que otorgan equilibrio al equipo en unos aspectos a cambio de perder eficiencia en otros. Porque Lucas, Josema, Miguel y Bright han venido destacando en aspectos de juego muy diversos, que elevan los recursos del conjunto herculino tanto a la hora convertirse en los últimos defensores como de ser los primeros iniciadores del juego ofensivo. Estos son las métricas en las que vienen destacando cada uno de los zagueros centrales del Dépor, según Driblab.

Diagrama de dispersión comparativo de los centrales de la Liga en función de su éxito en duelos defensivos (eje X) y su capacidad para hacer progresar el balón (eje Y) Driblab

Noubi, un central que va a volumen

Su extraordinario sprint final en la última temporada, la tardanza en llegar por parte de Giménez y los problemas físicos con los que Loureiro tuvo que lidiar abrieron la puerta de la titularidad en Primera al belga durante el tramo inicial de este curso.

El internacional sub-21 tuvo oportunidades para afianzarse en la zaga, pues acumula 485 minutos en liga. Pero no las logró aprovechar. El de Getafe, en la jornada 5, fue su último encuentro en la competición de la regularidad con el Dépor. Desde entonces, espera la oportunidad y ha visto cómo Ede y Loureiro le han adelantado en la rotación.

“Hablo mucho con ellos, con Lucas también, de cómo pueden ir gestionando esa situación. Los jugadores muchas veces piensan que ellos tienen mucha culpa de no jugar y seguramente es más sencillo porque hay un entrenador que toma diferentes situaciones que ellos no pueden controlar. Todos quieren jugar y entiendo el cabreo y la frustración. Pero es importante que todos aceptemos el rol que nos va tocando, que empujemos y que esperemos a cuando nos pueda tocar”, expuso Hidalgo hace algo más de una semana sobre Noubi, un central que llama la atención más por su volumen de intervenciones que por su acierto.

Comparativa de los datos de Lucas Noubi con el resto de centrales de la Liga (jornadas 1-12) Driblab

El ex del Standard de Lieja sobresale en el número de intercepciones (promedia 3,97, solo superado por Gerard Martín) gracias a que está muy implicado en duelos defensivos y aéreos. Sin embargo, debe mejorar a la hora de resultar ganador en estas disputas (únicamente vence entre el 47% y el 52% de las veces). Algo similar sucede en el ámbito ofensivo. Noubi intenta un importante número de pases largos, lo que le llevó a promediar una elevada cifra de distancia media de sus pases. Pero posee uno de los peores porcentajes de acierto de un central a la hora de buscar a compañeros: solo es preciso en el 82% de los pases totales (un 64% de los largos).

Al margen de sus evidentes posibilidades de mejora para alcanzar el rendimiento que sus posibilidades le otorgan, al joven defensa de 21 años le está penalizando el hecho de sufrir jugando en el perfil izquierdo, una zona que es natural para Ede y en la que ha rendido Loureiro, aunque Giménez, diestro, también ha participado en ese sector.

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Giménez, los intangibles de un constructor

El ‘Comandante’ se ganó desde su llegada la confianza de Hidalgo y los galones para liderar una zaga que necesitaba de un perfil como el suyo. Son los intangibles de un Josema Giménez que suma ya 831 minutos —más 51 con el Atleti— y, contrariamente a lo que se podría pensar, está destacando más en la faceta de construcción que en números defensivos. Veterano curtido en mil batallas tras su extraordinaria carrera con el Atlético de Madrid, el uruguayo ha acompañado a esa ascendencia que transmite en el campo y que es clave para coordinar la última línea y contagiar de carácter al equipo buenas acciones.

Su rendimiento está siendo especialmente acertado en pases largos, una suerte que intenta bastante. De hecho, sus balones diagonales ya son casi un patrón habitual en el juego del Deportivo para tratar de progresar. Maneja un gran acierto en pases (90,8%) y en envíos largos (71,8%).

Comparativa de los datos de Josema Giménez con el resto de centrales de la Liga (jornadas 1-12) Driblab

Con estas acciones y con sus conducciones logra establecer cifras notables en cuanto a hacer progresar el juego. En su debe, las acciones defensivas. A pesar de que es un de los centrales de la Liga que más centros intercepta, es uno de los peores en cuanto al porcentaje de duelos defensivos ganados y especialmente en el tercio más cercano a la portería propia (48,2% y 41,7%, respectivamente). También sufre en las acciones defensivas en zonas altas del campo (solo un 34% exitosas). Todo ello reafirma esas sensaciones de central que sufre cuando debe salir de zona. Mientras, su eficiencia aérea, tanto en ataque como en defensa, es relativamente buena.

Loureiro, el asombroso equilibrio

No se cansa de sorprender a propios y extraños. Arrancó el curso con notables dificultades al no poder completar una pretemporada al uso, pero en silencio, fue trabajando hasta alcanzar un nivel óptimo y convertirse de nuevo en uno de los futbolistas predilectos para Hidalgo. “Lo mejor que tiene es la capacidad de adaptarse a cada situación que le va viniendo. Es un jugador muy versátil y eso es oro puro. Estoy encantado de trabajar con él, llevamos mucho tiempo juntos. Lo que más contento me pone es la exigencia, la veteranía que va teniendo y cómo maneja todo”, reconoció el técnico hace unos días.

Con 512, ya es el segundo central con más minutos. Lógico, teniendo en cuenta sus extraordinarias últimas actuaciones, que lo elevan al segundo puesto de la Liga en duelos defensivos uno contra uno ganados: un 88,2%, solo por detrás de Mamadou Sarr (94%).

Comparativa de los datos de Miguel Loureiro con el resto de centrales de la Liga (jornadas 1-12) Driblab

Ese extraordinario registro se completa con sus notables números en estadísticas que engloban más acciones que el mano a mano, como el número de duelos defensivos en el que está implicado (6,33) y su acierto (66,7%). Buenas cifras que complementa con equilibrio en ataque, pues también en el número de conducciones (6,88), aunque ayuda a progresar menos al equipo que su Giménez.

Ede, un colosal ganador de duelos

El polaco de 19 años es todo lo opuesto que se puede ser a Lucas Noubi. Mucho menos participativo en los duelos en cuanto a volumen (solo promedia 3,6 por cada 90 minutos), pero mucho mejor en la eficiencia. Ede es el mejor central de la Liga a la hora de imponerse en este tipo de balones divididos cuando se trata de defender, con un extraordinario 80%.

Comparativa de los datos de Bright Ede con el resto de centrales de la Liga (jornadas 1-12) Driblab

El ex del Motor Lublin también está en un altísimo percentil en cuanto al éxito en duelos áereos (77,80%). Y todo desde su capacidad para ser extremadamente escrupuloso: apenas promedia 0,18 faltas por cada 90 minutos jugados, una media inmejorable. Mientras, en ataque también sobresale en su habilidad en las conducciones, un arte que le permite ser uno de los centrales que más permiten progresar al equipo (18,6 metros de promedio). Unos números que asustan y abren un enorme abanico a Antonio Hidalgo para componer una zaga rica en número... y en recursos.