Acuerdo DXT-Driblab

DXT Campeón firma un acuerdo de colaboración con Driblab, uno de los principales proveedores de datos del panorama actual dentro del análisis futbolístico. La incorporación de Driblab como socio tecnológico, que coincide con los ascensos del Deportivo a Primera División y del Fabril a Primera Federación, permite a DXT Campeón reforzar su apuesta por ejercer un periodismo apoyado en la rigurosidad y el análisis del juego a través del soporte del dato.

Gracias al acceso a una plataforma especializada en analítica futbolística, este medio podrá complementar la información y cobertura diaria de la actualidad del conjunto deportivista con nuevas perspectivas estadísticas, así como profundizar en el rendimiento de equipos y jugadores. Todo para ofrecer a los lectores contenidos más completos, contextualizados y precisos.

Las herramientas de Driblab permiten a DXT Campeón explorar métricas de rendimiento, identificar tendencias, comparar jugadores y equipos, estudiar fortalezas y debilidades y respaldar sus análisis de las principales categorías futbolísticas de España con indicadores objetivos. DXT Campeón cuenta con acceso a datos con balón y datos físicos de jugadores y equipos, recursos con los que enriquecer las diferentes piezas periodísticas, aportar contexto a los resultados y descubrir historias que van más allá de las estadísticas convencionales.

Fundada en 2017, Driblab es una empresa española, especializada en estadística avanzada en fútbol, que se ha consolidado como uno de los actores de referencia de la industria de datos en fútbol, trabajando con clubes, federaciones y organizaciones deportivas de todo el mundo, así como con numerosos medios de comunicación digitales. Con casi una década de experiencia, la compañía desarrolla soluciones que permiten interpretar el juego a través de los datos y aportar nuevas perspectivas al análisis del fútbol.