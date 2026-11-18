Lucas Noubi en el entrenamiento de este miércoles en Abegondo RCD

No son los parones internacionales como el que viene de completarse algo que alegre a los clubes y, de un tiempo a esta parte, con la densidad de calendario que ha alcanzado el fútbol moderno, tampoco a muchos jugadores. Pero en este último grupo siempre hay excepciones, especialmente de futbolistas que no están atravesando un buen momento en sus equipos y aprovechan el abrigo de su equipo nacional para recuperar confianza y, al mismo tiempo, ponerse de nuevo en el escaparate para todo el mundo. Incluidos sus entrenadores en el día a día. Esta es exactamente la situación que vive Lucas Noubi, que ha vuelto a encontrar en Bélgica sub-21 un oasis de paz que lo rescata del ostracismo que atraviesa en A Coruña desde principios de septiembre. Y, como guinda, regresa a Abegondo con un escenario en el que muchos factores se conjugan para que vuelva a tener minutos con el Dépor… e incluso salga de inicio este sábado en Vitoria.

Al igual que Bil Nsongo y Lorenzo Amatucci, contra el que jugó el pasado lunes en el Italia-Bélgica, Noubi se puso a las órdenes de Antonio Hidalgo este miércoles después de un nuevo periplo internacional en el que recibió otra vez la total confianza de su seleccionador. El central, que es un fijo y lleva el brazalete en la sub-21 belga, ha sido el jugador blanquiazul con más participación en una ventana FIFA. Fue titular y disputó el partido completo frente a Alemania, volvió a salir de inicio ante el cuadro azzurro y estuvo sobre el césped durante 82 minutos.

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Pero es evidente que no se sale de una posición como la que está ahora mismo Noubi en el Dépor únicamente con méritos propios. No juega un partido de Liga desde la visita al Getafe en la quinta jornada y poco a poco ha visto cómo le han ido adelantando en la rotación todos sus compañeros de la línea de cobertura. El caso es que todo se está dando para que, cuando Antonio Hidalgo tenga que elegir el once para medirse al Alavés, las opciones más sólidas para formar el eje de la zaga sean Loureiro y él mismo.

El futbolista de Cerceda, asentado en los últimos encuentros en la defensa y rindiendo a buen nivel, es ahora mismo el único central (al menos el único con el que cuenta el técnico si sacamos de la ecuación a Comas y Barcia) junto a Noubi, que está en plenas condiciones cuando faltan tres días para el regreso de la Liga. Para empezar, Giménez ni siquiera está todavía en Abegondo. El central uruguayo tiene previsto llegar a A Coruña a lo largo del jueves y no será hasta el viernes cuando se reincorpore de nuevo a la disciplina deportivista. Un entrenamiento completará con el grupo el jugador uruguayo antes de volver a subirse a un avión para viajar de nuevo, en este caso a tierras vitorianas. No está descartado ni mucho menos para el encuentro; hay muchos factores que permiten pensar que el charrúa quizá vea desde el banquillo su primer partido desde que llegó al Dépor.

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Sí está trabajando en la ciudad deportiva Bright Ede, pero de momento está alternando tareas con el grupo con trabajo específico, como el que realizó esta mañana. El polaco, al que una lesión apartó de las alineaciones y también de viajar con su selección, está prácticamente recuperado de sus problemas musculares. La semana pasada comenzó a realizar tareas con todos con la idea de ir probándose, pero todavía no está claro que pueda recibir antes del encuentro el alta de la lesión en el bíceps femoral que sufrió ante el Levante.

Oportunidad o riesgo

En esta tesitura, Hidalgo se enfrenta a un dilema para componer ante el Alavés una línea de cobertura que cuenta con Alti, Quagliata y Loureiro como fijos después de los últimos encuentros. Giménez ha sido titular siempre que ha estado disponible, incluido en su estreno en Villarreal cuando apenas llevaba unos días en A Coruña. Ede estaba mostrando un crecimiento notable hasta que tuvo que parar. Apostar por cualquiera de los dos implica un riesgo físico que, aunque sea controlado, siempre será un riesgo.

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En el otro lado de la balanza está la opción de darle a Lucas Noubi su oportunidad de redención. El belga completó una gran segunda vuelta y fue decisivo para el ascenso del Dépor el curso pasado, lo que le sirvió para ganarse la titularidad en el inicio de curso. Su irregularidad le costó el puesto y la caída al fondo de la rotación, pero las circunstancias y demostrar con Bélgica que sigue siendo un central de élite pueden abrirle de nuevo las puertas de la alineación.