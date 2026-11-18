Lorenzo Amatucci realiza un pase durante un Dépor-Valencia en Riazor Javier Alborés

Lorenzo Amatucci empieza a hacerse un hueco en las conversaciones sobre el futuro de la selección absoluta italiana. El centrocampista del Deportivo figura entre los futbolistas que Roberto Mancini tiene en su radar para reforzar una posición que el seleccionador considera una de las tareas pendientes de su proyecto. Italia busca un ‘regista’, el término con el que se conoce en el fútbol transalpino al mediocentro encargado de organizar el juego desde la base, y el nombre del blanquiazul aparece entre las alternativas de cara a la próxima Eurocopa de 2028.

La información, publicada este martes por el Corriere della Sera y recogida por varios medios italianos, sitúa a Amatucci entre los candidatos que debe valorar el seleccionador. Mancini está probando a Sandro Tonali en esa demarcación, aunque se trata de una reconversión. El centrocampista del Newcastle, interior o habitual acompañante de un pivote posicional, tiene capacidad para desempeñar esa función, pero Italia busca también futbolistas que respondan de manera natural a las exigencias del puesto.

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La necesidad quedó patente en la rueda de prensa que Mancini ofreció el pasado 9 de noviembre en Coverciano, antes de los encuentros de la selección contra Francia y Bélgica. "Ahora mismo no tenemos un ‘regista’. Esperamos encontrarlo. Tonali se ha adaptado bien, pero no tenemos a un jugador como Jorginho", reconoció el técnico. El seleccionador identificó así una carencia en una posición que considera fundamental para construir el juego del equipo y que históricamente ha sido esencial en la Azzura. Además, Mancini también explicó que su intención es seguir incorporando jóvenes con calidad técnica para ampliar las opciones de la absoluta.

En ese escenario aparece Amatucci. A sus 22 años, encaja a la perfección en el perfil buscado por Mancini. Es un pivote posicional, con capacidad para ofrecerse constantemente a los centrales, dar continuidad a la circulación y orientar el juego con criterio. Su todavía corta trayectoria en Primera División con el Dépor, donde se ha ganado la confianza de Antonio Hidalgo a pesar de una lesión que frenó su progresión en el anterior parón, le ha permitido ganar visibilidad en Italia. La Gazzetta dello Sport ya había dedicado el 4 de noviembre un reportaje al futbolista, firmado por Filippo Ricci y titulado "La Fiorentina no creyó en él y él se hizo con España". El periódico aseguraba que Amatucci había entrado en el radar de Mancini y destacaba su calidad, sentido de la posición y personalidad.

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Su nombre también ha vuelto a aparecer en las convocatorias de la selección sub-21. Silvio Baldini lo incluyó en la última lista para los amistosos de noviembre ante Francia y Bélgica. Amatucci pudo debutar por fin en la sub-21 en este parón, después de haber sido citado en septiembre de 2025, aunque sin participación en el verde. De hecho, el deportivista había reconocido a la Gazzetta, en una entrevista publicada un año antes, que la selección seguía siendo uno de sus objetivos. "He ido a un partido con la sub-21 y después no me volvieron a llamar. El seleccionador tomó otras decisiones y está bien. Gané el Europeo sub-19 y la selección siempre es un objetivo", explicó el canterano de la Fiorentina.

Amatucci todavía no ha recibido la llamada de Mancini para la absoluta y su presencia entre los candidatos no garantiza un sitio en los próximos planes del seleccionador. Pero su nombre ya aparece en el debate sobre una posición para la que Italia busca soluciones. Supone una nueva dimensión para la temporada de un futbolista que llegó en verano al Dépor por poco más de dos millones de euros y que empieza a llamar la atención también lejos de A Coruña.