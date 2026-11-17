La afición del Deportivo en Mendizorroza Archivo DXT

Mendizorroza se prepara para vivir un gran ambiente con motivo de la visita del Deportivo. El club vitoriano ha anunciado que quedan menos de 500 entradas disponibles para disfrutar del encuentro que enfrentará a ambos equipos este sábado a partir de las 14.00 horas. De esta forma, la casa del Alavés, con una capacidad de 19.840 espectadores, apunta a su segundo lleno de la temporada después del registrado ante Osasuna a principios de septiembre.

El equipo dirigido por Antonio Hidalgo afronta un nuevo compromiso lejos de Riazor, el segundo consecutivo después de medirse al Espanyol (0-0) antes del parón por selecciones. Como es habitual, el Deportivo contará con el apoyo de su afición, ya que la entidad albiazul ha puesto a disposición de la afición blanquiazul un total de 280 localidades para la grada visitante a un precio de 30 euros cada una.

El partido ante el Alavés será el primero del exigente calendario que le queda al cuadro coruñés antes de cerrar el año. Tras su viaje a Vitoria, las citas ligueras que afrontarán antes de tomarse las uvas serán Barcelona, Racing, Athletic y Real Madrid, además de la segunda ronda copera que se disputará entre el 2 y 4 de diciembre, con rival y horario todavía por determinar.