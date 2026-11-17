David Mella, con la selección sub-21 en un entrenamiento RFEF

David Mella volvió a tener minutos ayer en un encuentro de la selección española sub-21. El jugador del Deportivo participó en el choque amistoso ante Albania en territorio balcánico, que acabó con empate sin goles. El futbolista de Teo no fue titular, pero entró al terreno de juego en el comienzo de una segunda parte que disputó de manera íntegra. Mella sustituyó a Alarcón, que había sido uno de los once elegidos para la formación inicial.

Al jugador gallego le tocó actuar de extremo por la banda izquierda, en una posición algo más adelantada a la que está acostumbrado últimamente en el Deportivo. Liberado en gran medida de responsabilidades defensivas, Mella estuvo muy activo desde el momento en el que ingresó en el terreno de juego. De hecho, puso varios centros al área en una segunda parte en la que España fue la gran dominadora del encuentro en busca de un gol que no llegó a pesar de los numerosos intentos de un equipo visitante totalmente volcado en ataque. Albania se defendió bien y fue capaz de mantener su portería a cero.

En todo caso, para David Mella es importante acumular minutos con el combinado sub-21, después de debutar en esta categoría en el primer encuentro de esta ventana internacional ante Japón.

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Después de participar en los últimos minutos del encuentro ante la selección nipona, en esta ocasión ya disputó toda la segunda parte. De hecho, fue el elegido para tratar de desatascar desde la banda izquierda a la defensa albanesa, después de un primer acto en el que España tampoco había encontrado el camino del gol.

Mella encaró a su par y ganó en varias ocasiones la línea de fondo, siendo uno de los hombres más activos en la parcela ofensiva de España. Pese a ello, no fue suficiente para que el combinado español se llevase una victoria en este encuentro de carácter amistoso.