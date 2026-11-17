Oficina de Atención al Deportivismo (OAD) Germán Barreiros

La expectación por el partido que enfrentará a Deportivo y Barcelona el próximo 29 de noviembre en Riazor (16.15 horas) ha provocado que conseguir una entrada se convierta en una labor de gran dificultad. La semana pasada, el club coruñés puso a la venta las localidades que quedaban disponibles, con preferencia de compra para socios y precios que partían de los 110 euros, y se agotaron en menos de tres horas. A falta de once días para que el conjunto blaugrana aterrice en A Coruña, solamente existen dos maneras de poder acudir al encuentro.

Tal y como anunció el Deportivo en sus redes sociales, la única posibilidad de conseguir una entrada pasa por la liberación de carnés por parte de los abonados. De esta forma, aquellos que quieran acudir al partido tendrán que estar muy pendientes de la plataforma habilitada por la entidad herculina, ya que, en el momento en el que un socio libere su asiento, esta entrada pasa de forma automática a estar disponible en dicha página web y no existe la opción de activar una alerta para cuando eso suceda. Es importante recordar que la prioridad de los socios para adquirir las localidades solamente se mantendrá hasta este miércoles 18 de noviembre a las 10.00 horas. A partir de ese momento, también pasarán a estar a disposición del público general.

Localidades de Marathón Inferior

Además de esto, existe otra vía para hacerse con un pase para vivir el duelo ante el conjunto dirigido por Hansi Flick. Y es que los carnets liberados correspondientes a Marathón Inferior tienen un procedimiento de venta diferente. Debido a las medidas de control de acceso e identificación implantadas en esta zona del estadio, las localidades que liberan los socios de esta grada no se comercializan a través de la plataforma y solamente se podrán adquirir de manera presencial, cuya disponibilidad puede consultarse en la Oficina de Atención al Deportivismo (OAD).

De esta manera, con la venta inicial completamente agotada, los aficionados que todavía sueñan con estar en Riazor el día de las elecciones generales tendrán que centrar toda su atención en estas dos opciones: vigilar continuamente la plataforma de liberación de asientos o acercarse a la OAD para consultar si quedan entradas libres para la grada de Marathon Inferior.