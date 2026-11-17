Hugo Novoa trata de superar a un rival durante el Anaitasuna-Alavés de Copa del Rey EFE

El chico de Bertamiráns nacido en 2003 que soñaba con jugar en Primera División vistiendo de blanquiazul está cumpliendo su sueño. Aunque recorriendo un camino que, quizá, no era el esperado para él cuando allá por el 2018 destacaba sobremanera en los campos de Abegondo. Hugo Novoa parecía destinado para la élite. Y la élite le ha llegado, aunque no sin dificultades.

Porque el futbolista de banda derecha apenas ha podido disputar un puñado de partidos en las ya cerca de dos temporadas y media que han transcurrido desde que decidió salir de Leipzig para tratar de afianzarse en la máxima categoría de su país.

Y es que en el verano del 2024, el Deportivo Alavés apostó por pagar algo más de un millón de euros al conjunto de la factoría Reb Bull para hacerse con la propiedad del coruñés, que había abandonado el Dépor en el 2019 para terminar de formarse como futbolista en Alemania.

El Infantil A del Deportivo, en enero del 2017, con Barcia, Carreras, Hugo Novoa (quinto por la izquierda), Jairo o Noel Archivo DXT

En la ciudad sajona fue escalando hasta llegar al primer equipo, en el que acumuló 23 partidos oficiales. 15 de ellos fueron de Bundesliga y uno de Champions League. Entre tanto llegaron varias cesiones e internacionalidades con la selección española sub-21. La proyección del extremo que acabó apuntando maneras como lateral ofensivo era evidente. Pero Novoa apenas ha tenido desde entonces oportunidades en Vitoria.

No las tuvo en aquella primera temporada 2024-25 con Luis García Plaza y Eduardo 'Chacho' Coudet, en la que estuvo muy condicionado por las lesiones y tan solo disputó cinco encuentros de liga (234 minutos). Y tampoco las había tenido este curso con Quique Sánchez Flores como entrenador, después de un curso a préstamo en Segunda con el Mirandés que acabó en un descenso a nivel colectivo y un rendimiento individual que, más allá de los 30 partidos que jugó, por méritos quizá no le abría las puertas de Primera.

Competencia

Sin embargo, Novoa tenía contrato en Vitoria y este verano decidió quedarse. Iba a ser complicado para el chico tener minutos en una banda derecha en la que Ángel Pérez es indiscutible como carrilero y hay opciones como Nahuel Tenaglia o Jonny Otto en el caso de querer jugar con un lateral más puro o como Miguel Rodríguez si se trata de apostar por un extremo.

No sorprendía, por lo tanto, que el santiagués se hubiese quedado en blanco durante las ocho primeras jornadas de liga. Sin embargo, la visita a Balaídos ejerció como punto de inflexión. Ante un Celta que es el eterno rival del club en el que se formó, Novoa se estrenó este curso. Lo hizo entrando desde el banco por Jonny y coronando su actuación con un golazo que recordó al que Djalminha le endosó al propio Celta en la temporada 2000-01, en la visita del conjunto celeste a Riazor.

Un exdeportivista calca en Balaídos el mítico gol de Djalminha al Celta Más información

“Me fui ‘jodido’ porque llevamos ya cuatro derrotas, pero también contento por haber tenido la oportunidad y por haber metido un gol. La verdad es que siempre practico ese golpeo en los entrenamientos y el domingo me salió”, reconoció Hugo, cuya diana no le sirvió al Alavés para sumar, pero sí a él para entrar en los planes de Quique.

Porque desde entonces, Novoa ha sumado dos participaciones más desde el banco en tres encuentros de liga y su primera titularidad. Fue en Copa del Rey, sí. Pero a las puertas de recibir a ‘su’ Dépor, con el que se cruzará este sábado por tercera vez en su carrera, después de medirse el pasado curso ante el cuadro coruñés en dos partidos felices para el combinado blanquiazul y no tanto para una de las últimas perlas de la cantera de Abegondo.