Sesión de entrenamiento de este martes RCDEPORTIVO

Después de tres días de descanso, el Deportivo regresó hoy a los entrenamientos con la mirada puesta en el sábado, cuando visitarán al Alavés en Mendizorroza (14.00 horas) en la decimotercera jornada de LaLiga. La plantilla blanquiazul realizó la primera sesión de la semana a las 17.00 horas de la tarde, a pesar de que en un inicio estaba programada para las 10.30 horas.

No pudo contar Antonio Hidalgo con los internacionales, que se irán incorporando al grupo de forma progresiva a partir de mañana. Los primeros en llegar serán Bil Nsongo, Lucas Noubi y Lorenzo Amatucci; el jueves hará lo propio David Mella y el último en hacerlo será un Josema Giménez, que aterrizará en tierras herculinas el jueves por la noche y el viernes realizará la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Vitoria. Por eso, el técnico de Granollers citó a cuatro futbolistas del Fabril: los ya habituales Noé Carrillo y Kevin Sánchez, pero también Rubén López y Samu Fernández.

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El cuerpo técnico dispuso de una sesión que arrancó con un trabajo de activación con rondos, para después pasar a disputar un partido. El entrenamiento finalizó con fútbol reducido.

Antonio Hidalgo ha planificado cuatro sesiones para preparar el encuentro ante el Alavés. La última será la del viernes, que se retrasa a las 12.00 horas porque a primera hora de la tarde, el equipo coruñés viajará a Vitoria en avión, desde el Aeropuerto de A Coruña.

El cuerpo técnico deberá controlar las cargas, sobre todo de aquellos jugadores que han acumulado minutos durante el parón internacional.

La buena noticia la volvieron a aportar las ausencias en la enfermería. Zakaria Eddahchouri se entrenó junto al resto de sus compañeros, aunque todavía con un vendaje en su mano izquierda, mientras Bright Ede completó la sesión. El central polaco apunta a estar en la lista para viajar a Mendizorroza y convertirse de nuevo en una opción para la zaga.