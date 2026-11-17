El consejo de administración del Deportivo RCDEPORTIVO

El Deportivo celebró este martes la Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2025-26, en la que se aprobaron por unanimidad todos los puntos del día. En la cita, que se celebró de forma telemática, estuvo representado el 99.86% del capital social, el mismo porcentaje con el que se dio luz verde a todas las cuestiones que había que votar.

El primer punto comprendía todo lo relacionado con las cuentas, la gestión y la aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el pasado 30 de junio. Las cifras más importantes en este caso tienen que ver con el volumen de negocio, que alcanzó prácticamente los 25 millones de euros con importantes subidas a nivel de ingresos, especialmente debido a la venta de entradas, abonos y derechos televisivos. Las pérdidas se fueron por encima de los 12 millones de euros, con una ‘dulce’ factura por las primas del ascenso que elevaron el coste salarial de la plantilla por encima de los 19 millones.

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El club coruñés también dio un salto importante en lo que se refiere a patrimonio, principalmente debido a la última ampliación de capital impulsada por Abanca, para rondar a los 72 millones de euros.

Consejo de seis

“Se votó de forma independiente la reelección de cada uno de los cargos del consejo que habían vencido por el transcurso del plazo estatutario de dos años: los consejeros D. Juan Carlos Escotet Rodríguez, D. Massimo Adalberto Benassi, Dª Marta Fernández Currás y D. Benito Couceiro Naveira”. También por mayoría se renovó el consejo de administración del Deportivo, que seguirá presidido por Escotet y se reduce a seis después de la salida de José Vicente Fernández, que se oficializó el pasado mes de agosto.

En este sentido, la junta también aprobó la retribución de los consejeros. “De conformidad con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se acordó actualizar la cuantía retributiva máxima del Consejo para que englobe el importe total anual de la suma de todas las retribuciones que puedan recibir todos los consejeros, así como el importe global de las indemnizaciones que se pudiesen devengar en caso de resolución anticipada de su contrato”.