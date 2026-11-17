Bil Nsongo trata de zafarse de Rüdiger en el Dépor-Real Madrid en el Teresa Herrera Patricia G. Fraga

Una vez finiquitado el último parón para ventanas FIFA, cuyos últimos rescoldos terminarán de apagarse mañana, el Deportivo de La Coruña se dispone a encarar el tramo final de 2026 antes de que la competición se tome vacaciones por las fiestas navideñas. Son cinco jornadas las que el equipo blanquiazul tiene por delante, con un calendario de partidos que, si nos ceñimos a la entidad de los rivales, se convertirá en una montaña rusa que llevará a Antonio Hidalgo y los suyos hasta los adversarios más importantes del fútbol nacional, pasando por encuentros frente a equipos que tienen el mismo objetivo de la permanencia que el deportivista.

Seis paradas en total, porque hay que añadir la segunda ronda de la Copa del Rey a principios de diciembre, para encarar el final de la primera vuelta y poner al conjunto coruñés frente al espejo de lo que puede llegar a ser y lo que no durante la presente temporada.

Alavés, el fondo del valle. De sumar 10 puntos de los primeros 12, a lograr únicamente 3 de los últimos 24. Así se desinfló el globo de un conjunto vitoriano que se convirtió en la revelación del primer mes de competición gracias a la resurrección de Mariano Díaz y la confirmación de un Ángel Pérez que cortaba cada defensa rival desde la banda derecha.

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Su primera gran racha tuvo cima en la goleada por 5-2 a Osasuna, pero desde entonces todo ha sido caída libre. El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores no gana desde el pasado 6 de septiembre, ocho encuentros en los que ha caído contra grandes como Atlético o Barça, pero en los que también ha fallado frente a rivales directos como el Valencia (0-1) o el Málaga (1-1) en Mendizorroza, además de caer en la visita al Racing de Santander en El Sardinero.

Barcelona, el jefe final. Una semana después, y coincidiendo con el día de las elecciones generales, Riazor vivirá uno de esos puntos álgidos del curso y por el que muchos seguidores llevaban esperando desde que el equipo herculino descendió allá por 2018... precisamente a manos del propio Barça. El conjunto culé llegará como líder al estadio coruñés después de sobreponerse a la derrota con el Madrid venciendo en el Metropolitano.

Calendario del Dépor hasta Navidad

Y lo hará con un fútbol que desde la llegada de Flick al banquillo culé no ha encontrado ningún tipo de respuesta en la liga española. Los Lamine Yamal, Pedri y compañía pondrán a prueba la resistencia del proyecto deportivista, que aspira a vivir una de esas grandes noches. La gran duda será si la expedición incluye la guinda de Rodri añadida el pasado verano. El mediocentro está de baja por una lesión muscular y no está claro que pueda llegar a tiempo.

El gran aliado del Dépor puede ser el calendario, ya que el conjunto azulgrana viaja entre semana a Azerbaiyán para visitar al Sabah en la Champions League (miércoles 25, 18.45 horas).

Otro sorbo a la Copa del Rey. Diciembre arrancará con la segunda ronda de Copa cuyo sorteo debería haberse celebrado ayer, pero que se ha pospuesto una semana debido al accidente Urda y el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel. De esta forma, el Dépor tendrá que esperar hasta el próximo lunes para conocer a su rival, que en todo caso será de inferior categoría para un nuevo encuentro lejos de Riazor.

Racing de Santander, querido enemigo. Unos días después, tocará regresar a un escenario que ha sido más que familiar en los años del barro. Dépor y Racing de Santander han regresado de la mano a la máxima categoría y en el puente de la Constitución se reencuentran bajo los focos más brillantes.

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El conjunto cántabro tuvo un inicio más complicado que el coruñés, pero con el paso de las jornadas ha ido encontrando el ritmo, precisamente haciéndose fuerte en El Sardinero. Ahora mismo, José Alberto y los suyos marchan en décima posición, inmediatamente por detrás del Dépor en la clasificación.

Escalón intermedio con el Athletic Club. El año terminará con dos encuentros en Riazor que tendrán dificultad ascendente. El primero será para rememorar uno de esos partidos clásicos de la élite con el duelo con el Athletic de Bilbao. Después de varios años en competición europea, el conjunto vasco optó por un cambio de ciclo en verano para empezar de cero y concentrarse en hacer una buena campaña de nuevo en Primera para volver a ganarse la participación en torneos continentales.

No le va mal, de momento. Es séptimo, a dos puntos y un partido menos que el Sevilla, que ocupa la plaza de Conference League.

El Real Madrid en Riazor, esta vez de forma oficial. Tanto el choque con el cuadro de San Mamés como el que cerrará el año natural frente al Madrid, también en casa, tienen su fecha y hora todavía por determinar.

Será la segunda visita en pocos meses del conjunto blanco, que se llevó el Teresa Herrera en agosto (0-1). En esta ocasión y de forma oficial, el Dépor buscará revancha ante el Real Madrid en un partido que pondrá el broche al año en Riazor.